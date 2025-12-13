Uludağ'da sezon öncesi hazırlıklar tam gaz

Türkiye’nin gözde kış turizm merkezi Uludağ’da yaklaşan sezon öncesi otellerde hummalı hazırlıklar sürüyor. Kar seviyesinin 8 santimetre olarak ölçüldüğü bölgeye yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Özellikle birinci bölgede teleskileri yoğun şekilde kullanan Orta Doğu, Çin, Kore, Japonya ve Arap ülkelerinden gelen turistler, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında tatillerini geçiriyor.

Uludağ’da yılın dört mevsimi 7/24 görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kar motosikletleriyle gelen anlık ihbarlara ve kayıp vakalarına hızla müdahale ederek güvenliği sağlıyor.

Mevcut kar örtüsü, kayak severler ve doğa tutkunları için cazibesini koruyor. Karla kaplı oteller bölgesinin havadan çekilen drone görüntüleri ise adeta kartpostalları aratmıyor.

İşletmeciler yeni sezondan umutlu

Uludağ’ın en eski işletmelerinden Otel Beceren’in sahibi Haluk Beceren, "Biliyorsunuz Uludağ’da ağırlıklı kış sezonu hareketlilik yaşıyoruz. Yaz sezonu da gelen giden oluyor ancak otellerin büyük bir bölümü kapalı. Bu yaz tüm oteller kapalıydı. Çünkü yangın sebebiyle tüm oteller kendine çeki düzen vermeye çalıştı. Onlarda bitirildi kış sezonuna şuanda hazır vaziyetteyiz. Kar yeterli seviyeye ulaştığında mekanik tesislerimizde açılacak. Pistlerimiz hazır. Taşları temizledik. Tüm bakımları yaptık. Şuan kış sezonu için hazırız. Bekliyoruz. İyi bir kar yağarsa hemen açacağız" dedi.

Bir diğer işletmeci Karkay Otel sahiplerinden Ali İhsan Özdemir ise 12 ay açık oldukları için hiç bir eksiklerinin bulunmadığını belirterek sezondan umutlu olduğunu söyledi. Pistlerde yeni düzenleme yaptıklarını 20 santimetre kar kalınlığına ulaştıklarında kendi pislerinde kayak yaptırabileceklerini ifade eden Ali İhsan Özdemir geçen sene 18 Aralık’ta kayak sezonunu açtıklarını, bu sezon daha başlamadan yüzde 30 yoğunluk yaşandığını kayak kiralama bedellerinin de bin 200 ile bin 700 arasında değiştiğini söyledi.