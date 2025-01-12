Uludağ'da sömestr öncesi otopark kaosu

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da otopark çilesi yaşanıyor. Alan Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme sonrası otopark konusunda yaşanan sorunlar, hafta sonu adeta kaosa dönüştü. Ziyaretçileri zirveye çıkaran tur otobüsleri, otoparklarda kar temizliği yapılmadığı için yolda kaldı. Yaşanan kriz kameralara da yansırken devreye Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce işletilen otobüs otoparkı girdi.

Uludağ’da mevcut 7 otoparktan 3’ünü Büyükşehir Belediyesi işletirken 4 otopark ise Alan Başkanlığı tarafından ihale edildi. Alan Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemesi sonrası tur otobüslerinin park alanının da değiştirilmesi ile artan sorunlar, hafta sonunu Uludağ’da geçirmek isteyen tatilcileri canından bezdirdi. Binlerce tatilciyi taşıyan çok sayıda tur otobüsü, özel bir firma tarafından işletilen otoparkların kullanıma müsait olmaması nedeniyle yolcularını yolda indirmek zorunda kaldı. Oluşan uzun kuyruklar kameralara da yansırken yaya güvenliğinin de riske atılması nedeniyle tatilciler duruma tepki gösterdi.

Tur otobüsleri önceki yıllarda 1. Bölge’deki otoparkları kullanabiliyordu. Uludağ Alan Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile sadece 2. Bölge’de parklanmalarına karar verildi. Otobüsler yeni düzenleme ile tatilcileri 1. Bölge’de indirip 2. Bölge’ye dönmeye başladı. Yoğunluk nedeniyle oluşan uzun kuyruklar ve kargaşa dikkat çekerken tatilcilerin dönüş için de yol kenarında kalabalıklar halinde saatlerce beklemesi ile oluşan tablo, yaya güvenliğini tehdit eder boyuta geldi. Bir süredir yaşanan sorunlar, bu hafta sonu sabah saatlerinde zirve yaptı. Tatilcilerin yoğun tepki gösterdiği saatler süren kaosun ardından otobüslerin 1. Bölge’de parklanmalarına müsaade edildi. Ancak bu kez de Alan Başkanlığı’nca ihale ile özel bir firmaya verilen otoparkların gerekli kar temizliği yapılmaması nedeniyle kullanım dışı kalması ile kriz daha da derinleşti. Devreye Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURBAK tarafından işletilen otobüs otoparkı girdi. Güvenli bir şekilde park edebilen tur otobüsleri, yolcularını da yine güvenli bir şekilde indirdi.

Tatilciler, yaklaşan sömestr öncesi Alan Başkanlığı’nın soruna çözüm bulmasını, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve kullanılamayan 4 otopark ile ilgili de adım atılmasını bekliyor.

Öte yandan Uludağ’da belediyeye ait noktada otopark ücreti 250, özel işletmede ise 350 lira olarak tatilcilerden talep ediliyor.

Bursa şehir merkezindeki yol kenarı otoparklarda ise bir saat ücretsiz hizmet verilirken sonrası bir saat için 150 lira isteniyor