Uludağ'da sömestr tatilinin son günlerinde sis ve soğuğa rağmen yoğunluk sürüyor

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da sömestr tatilinin son günlerinde yoğunluk sürüyor. Tatilciler soğuk hava ve sise rağmen kayak ve snowboard sevdasınadn vazgeçmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bölgede kar kalınlığı 93 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının 1 derece civarında seyrettiği Uludağ’da, gece saatlerinde sıcaklığın -1 dereceye kadar düşmesi beklenirken, bölgede yoğun sis etkili oluyor.

Kayak ve kış turizminin gözde adreslerinden Uludağ’da gün boyunca sis ve soğuk havaya rağmen kayak merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Hava şartlarının zaman zaman görüş mesafesini düşürmesine rağmen, pistlerdeki hareketlilik dikkat çekiyor. Tatilcilerin ilgisi sürerken, bölgedeki tesislerde de yoğunluk devam ediyor.

Kış tatilini ailesi ile birlikte geçirmek için Uludağ’ı tercih eden Özgür Kamak, "Ankara’dan geldik, bu ikinci gelişimiz çok seviyoruz Uludağ’ı, kayak yapmayıda burada öğrendik. Herkese tavsiye ederim çıkın çıkın gelin" dedi.

Uludağ birinci Kayak merkezinde kayak öğretmenliği yapan Hakan Oktay ise, "Uludağ’da sömestir epey yoğun geçti, etkisini çok fazla fark ettik. Herkesin gelip kayak yapmayı öğrenmesini tavsiye ediyorum. Uludağ’daki kayak pistlerinin hepsinde saati 4 bin lira, ben herkesin gelip öğrenmesini isterim" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan ekipler, bölgede yol açma ve karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, Uludağ’a çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları, özellikle kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarırken, sis nedeniyle sürücülerin hızlarını düşürmeleri istendi.