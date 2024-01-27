Uludağ'da sömestr yoğunluğu

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da sömestr tatilinin ilk haftasında yoğunluk devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler pistlere akın ederken kar kalınlığı 52 santimetre olarak ölçüldü. Jandarma ekipleri, zirveye çıkmak isteyen tatilci ya da günübirlikçilerin araçlarında zincir ya da kış lastiği bulunmasını istiyor.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da sezonun geç açılmasına rağmen sömestr tatili turizmciler için ilaç oldu. Sömestr tatilini fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist Uludağ’a akın etti. Vatandaşlar tatilin tadını kayak ve snowboard yaparak çıkardı. Jandarma ekipleri yollarda kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.