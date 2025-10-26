Uludağ'da yüzlerce kişi Cumhuriyetin izinde yürüdü

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Uludağ’da yüzlerce vatandaşın katılımıyla "Doğanın İçinde Cumhuriyetin İzinde" yürüyüşü düzenledi.

Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkarak Büyük Önder Atatürk’ün aydınlık yolundan ayrılmadan ilerleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yüzlerce Bursalı vatandaşla birlikte Uludağ’da Cumhuriyetin izinde yürüdü. Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği "Doğanın İçinde Cumhuriyetin İzinde" yürüyüşüne katılan 250 kişilik Cumhuriyet sevdalısı Uludağ Çobankaya mevkiinden başlayarak Sarıalana kadar ellerinde Türk Bayraklarıyla 4 kilometrelik parkurda 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde yürüdü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve yüzlerce Bursalı Cumhuriyet sevdalısı vatandaş katıldı.

‘Cumhuriyete sahip çıkarak Atatürk’ün bizlere emanetini ilelebet payidar kılacağız’

Doğanın İçinde Cumhuriyetin İzinde yürüyüşüne katılan tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Cumhuriyetin sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir şekilde bu yürüyüşü yapabildiğimiz için başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyoruz, ruhları şad olsun. Cumhuriyetin kuruluşunun 102’inci yılını kutlayacağız. Cumhuriyetin kazanımlarını çok daha iyi anladığımız bir dönemin içerisindeyiz. Hemen yanı başımızda Irak, Suriye, Gazze ve Libya’da demokratik rejimlere geçemeyenlerin ne halde olduklarını görüyoruz. Milyonlarca insanın emperyalizm tarafından öldürüldüğü yerinden ve yurdundan edildiği bir dönemde bizler oksijenin içinde güneşin altında bağımsız ve özgür bir şekilde Cumhuriyeti yaşıyoruz ve yaşatacağız. Bunun kıymetini bilmek lazım, değerini ve kıymetini bilmediğinizde o tek dişi kalmış canavar emperyalizm yine yüz yıl önce olduğu gibi buraları da işgal etme sömürge haline getirme emelinden hiç bir zaman vazgeçmedi. Bilhassa gençler Cumhuriyete sahip çıkacak Büyük Önder Atatürk’ün bizlere emanetini ilelebet payidar kılacağız" dedi

Doğanın İçinde Cumhuriyetin İzinde yürüyüşüne katılan vatandaşlar bu güzel etkinliği düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.