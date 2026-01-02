Uludağ'da zirve yarışı...Teleferik kuyrukları metrelerce uzadı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a çıkmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Zirveye teleferikle ulaşmak isteyenler, güvenlik nedeniyle sınırlı yolcu alımı yapılınca metrelerce uzayan kuyruklarda bir saati aşkın süre bekledi.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen tatilcilerin akınıyla Uludağ’da yoğunluk arttı. Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlik ziyaretçilerin de bölgeye gelmesiyle hareketlilik yaşanırken, bazı vatandaşlar özel araçlarıyla zirve yolunu tercih etti. Trafiğe takılmak istemeyenler ise Bursa manzarası eşliğinde yolculuk yapmak için teleferiğe yöneldi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte teleferik tesislerine gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik gerekçesiyle içeriye sınırlı sayıda yolcu alınması, bekleme süresinin uzamasına neden oldu. Teleferik istasyonlarındaki yoğunluk ve metrelerce uzayan kuyruklar havadan dronla da görüntülendi.

Uludağ’da kar kalınlığının 60 santimetreyi aştığı, hava sıcaklığının ise eksi 5 dereceye kadar düştüğü öğrenildi. Soğuk havaya rağmen zirveye çıkmak isteyen vatandaşlar, güzel bir hafta sonu geçirmek için beklemeye değdiğini söyledi. Yaklaşık yarım saattir sırada beklediklerini belirten bazı vatandaşlar, arkadaşlarıyla teleferikle zirveye çıkmanın ayrı bir tecrübe sunduğunu ifade etti.