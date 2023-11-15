Uludağ'daki işletmecilerden örnek yıkım

Türkiye’nin en büyük kış turizmi merkezi Uludağ’da işletmeciler, sezon öncesinde mevzuata aykırı alanlarını kendi elleriyle yıkmaya başlayarak Uludağ Alan Başkanlığı’na destek oluyor.

Türkiye’nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ’ın korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması için turizmcilerde harekete geçti. Uludağ’da kış sezonu öncesinde hazırlıklara başlayan turizm işletmeleri de Uludağ Alan Başkanlığı’nın koordinasyonunda işletmelerindeki mevzuata aykırı alanlarını kendileri yıkmaya başladı. Uludağ’da İşletme Müdürlüğü yapan Süleyman Güngör, tesislerindeki mevzuata aykırı yapı alanlarını örnek olması hedefiyle kendilerinin yıkmaya başladıklarını ifade etti. Bugüne kadar kaçak yapıların güvenlik güçleri eşliğinde yıkımına alışılan Uludağ’da kendi elleriyle örnek bir yıkıma imza atan işletmeciler, hedeflerinin Uludağ Alan Başkanlığı’nın kontrolünde hizmet vermek olduğunu kaydettiler.

Uludağ’da İşletme Müdürlüğü yapan Süleyman Güngör, “Uludağ Alan Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerdeki toplantısında işletmelerimizdeki mevzuata aykırı alanların yıkılmasına yönelik uyarılarını dikkate alarak sezon öncesinde işletmelerimizdeki yıkımları kendimiz yapmaya başladık. Çünkü Uludağ Bursa’mızın bir değeridir. Bu noktada bizde işletmeler olarak her zaman Uludağ Alan Başkanlığımızın ve devletimizin yanındayız” dedi.