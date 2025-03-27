Uludağ'daki Kervansaray Otel yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Uludağ'daki Kervansaray Otel yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Bursa Uludağ’da bulunan Kervansaray Otel’de çıkan yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın sabah 06.00 sularında Kervansaray Otel’de meydana geldi. Otelin kafeteryasında çıkan yangın tüm otele yayıldı ve ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. İçeride bulunan 12 otel görevlisinden 9’u dışarı çıkarken duman etkilenen 3 görevli ise hastaneye kaldırıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb