Uludağ'dan inen sis Bursa'yı sardı
Bursa'da Uludağ'dan şehir merkezine doğru inen sis tabakası kentin birçok noktasını etkisi altına aldı. Dağ eteklerinden başlayarak Bursa Ovası'na kadar yayılan sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Bursa’da Uludağ’dan şehir merkezine doğru inen sis tabakası kentin birçok noktasını etkisi altına aldı. Dağ eteklerinden başlayarak Bursa Ovası’na kadar yayılan sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Özellikle Uludağ yamaçlarından şehir merkezine doğru ilerleyen sis bulutları, kenti adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Sis şehir merkezine kadar ulaşmasına rağmen trafikte görüş mesafesini olumsuz etkileyecek bir yoğunluğa ulaşmadı.
Ortaya çıkan etkileyici manzaralar dron ile havadan görüntülendi.