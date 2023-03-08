Uludağ Elektrik Kadınlar Günü'nde Hatay'da

Uludağ Elektrik Dünya Kadınlar Günü’nde depremzede kadınlar ve kız çocukları için oluşturduğu kitlerle afet bölgesinde yer aldı. Çadır kentte yaşayan kadınlara temel ihtiyaç malzemelerini ulaştıran şirket, yaşam şartlarının bir nebze olsun iyileştirilmesi ve yüzlerde gülümseme oluşturmak amacıyla kadın çalışanları tarafından tasarlanan el emeği ürünleri de bölgeye götürdü.

Deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına destek olundu

Uludağ Elektrik çalışanları deprem bölgelerinde yaşayan kadın ve kız çocukları için bir araya gelerek, enerjilerini birleştirdiler. El emeği berelerini atölye çalışmasıyla üreten kadınlar, yazdıkları notlarla birlikte bu ürünleri deprem bölgesi için hazırladılar. Uludağ Elektrik yetkilileri hem bu ürünlerden hem de ihtiyaç listesinde yer alan hijyen ürünlerinden oluşan kitleri afetten en çok etkilenen illerden Hatay Narlıca Çadır kentine ulaştırdılar. Bursalı kadın gazetecilerin de katılım sağladığı projede, deprem bölgesindeki yaraların sarılması için destek verilmiş oldu.

Sektör olarak kalıcı çözümleri üretmek ve uygulamak için depremin gerçekleştiği ilk günden itibarenaksiyon aldıklarını belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac,“Şirketimizde çalışanlarımızın yüzde 50’sinden fazlasını kadınlar oluşturuyor. Her yıl kadın çalışanlarımızla beraber atölye çalışmaları yapıyoruz. Bu sene afet bölgesine nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündük ve depremzedelere dönük bir atölye çalışması planladık. Çalışanlarımız tasarladıkları berelerin yanı sıramesajlarını ve geçmiş olsun dileklerini de kartlararacılığıyla ürünlerine eklediler.Bizler de bu özel gün vesilesiyle bölgeye gelerekyalnızca bu malzemeleri değil, çalışanlarımızın mesajlarını da depremzede kadınlarımız ile buluşturduk.Bursa’dan kadın gazetecilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz projemizde depremzede kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü de kutlamış ve duygularına ortak olmuş olduk.Ülkemiz ciddi bir afet yaşadı ve bu afetlerin yaralarını hep birlikte sarmak ve buradaki vatandaşlarımızın motivasyonunu yükseltmek için özel projeler önem taşıyor. Bu projemizle birlikte moralleri yükseltmek ve kadınlara dokunuş gerçekleştirmek bizler için en değerli kazanım oldu. Acil ihtiyaç malzemelerinin temininden sonra şehirlerin en kısa sürede tekrar ayağa kalkması için bölgede bulunan vatandaşlara yönelik kalıcı projeler geliştirmeye dedevam edeceğiz” dedi.

Uludağ Elektrik sadece sosyal projeleriyle değil, depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren temel ihtiyaçların karşılanmasıiçin 20 binin üzerinde yardım malzemesini de depremzedelere ulaştırarak, afet bölgesine destek oldu. Şirket, depremin sadece yaşandığı bölgede tezahür etmediği bilinciyle, bu bölgeden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların karşılaşacağı zorlukları hizmet alanında kolaylaştırmayı da gaye ediniyor. Uludağ Elektrik, deprem bölgesinden hizmet alanı içerisinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da ikamet etmek durumunda kalan vatandaşlara abonelikleri esnasında temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir kit sunarak, bütünleşik adımlarla süreci yönetiyor.