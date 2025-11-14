Uludağ Elektrik'ten sanayi ve iş yerlerine indirimli elektrik

Elektrik piyasasında serbest tüketici hakkını kullanan aboneler, tedarikçilerini seçerek daha uygun fiyatlı tarifelerden yararlanabiliyor. Uludağ Elektrik, bu uygulama kapsamında 81 ildeki sanayi ve ticarethane abonelerine avantajlı fiyatlarla hizmet sunarken, ülke genelindeki acenteleriyle iş birliğini güçlendiren ve ortak fayda sağlayan bir model yürütüyor.

Serbest tüketici uygulaması kapsamında, yıllık elektrik tüketimi 15 bin kWh’i aşan işletmeler, Uludağ Elektrik’in sunduğu indirimli tarifelerden yararlanarak,enerji maliyetlerinden tasarruf edebiliyor.Türkiye’nin her ilinden tüketiciler, serbest tüketici uygulamasıyla elektrik hizmet kalitesinde bir değişiklik olmadan Uludağ Elektrik ile indirim sözleşmesi imzalayarak avantajlı tarifelerden faydalanabiliyorlar. Uludağ Elektrik, enerji yönetiminde öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği odağına alan yaklaşımıyla, her ölçekteki işletmeye uygun sözleşme ve fiyatlandırma seçenekleri sunuyor. Şirket, hizmet bölgesi dışındaki illerde de müşterilerine ulaşmak amacıyla acentelik ağını sürekli genişletiyor.

"Yüksek elektrik tüketiminde maliyetleri düşüren çözümler sunuyoruz"

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan,"Enerji sektöründe güven ve süreklilik esastır. Türkiye’nin dört bir yanında, sanayi ve ticarethanelerin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız tarifelerle işletmelerin hem bugünkü hem de gelecekteki enerji planlamalarını destekliyoruz. Maliyet kontrolü ve bütçe yönetimine katkı sağlayan bu yaklaşımımızla, ayrıca vadeli ya da ön ödemeli alternatiflerle avantajlı seçenekler sunarak işletmelerin enerji giderlerini düşürüp rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Her işletmenin tüketim dinamiklerinin farklı olduğunu biliyor, müşterilerin ödeme alışkanlıkları, tüketim profilleri ve ihtiyaçlarına göre en uygun sözleşme ve fiyatlandırma seçeneklerini sunuyoruz. İşletmeler, bu fırsatlara fiziki işlem merkezlerimizden, dijital platformlarımızdan ve kendi illerinde yer alan acentelerimiz üzerinden kolayca ulaşabiliyorlar" dedi.

"Hem acentelerimize hem müşterilerimize kazanç sağlıyoruz"

Türkiye’nin tamamına hizmet verdiklerinin altını çizen Arslan, "Türkiye çapında yürütülen iletişim stratejisinin odağında yer alan "İndirimli Elektrik Avantajıyla İşleriniz Yolunda" mesajıyla, sanayi ve ticarethanelere avantajlı fiyatlarla enerji kullanım imkanı sunuyoruz. Ayrıca acente ağımızı da gün geçtikçe genişletiyoruz. Hizmet bölgemiz haricinde Türkiye’nin 77 ilinde Uludağ Elektrik adına indirimli elektrik satışı yapabilecek acentelikler oluşturuyoruz. Acentelerimiz aracılığıyla hem işletmelere avantajlı fiyatlar sunuyor hem de iş ortaklarımıza kazanç fırsatları sunuyoruz. "Kazan-kazan" anlayışıyla kurgulanan bu sistemimiz hem acentelerin gelir elde etmesini hem de müşterilerin indirimli elektrik avantajlarından faydalanmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.