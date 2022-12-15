Uludağ Elektrik, yılı ödüllerle kapatıyor

5 milyon kişiye hizmet veren Uludağ Elektrik, paydaş ilişkilerinin etkin bir şekilde yönetilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Sürdürülebilir bir yaklaşımla süreçlerini yöneten ve çevreye olan etkilerini azaltarak farkındalık oluşturmayı amaçlayan şirket, yılı ödüllerle kapatıyor.Yerel arenada Yenileşim Ödülü’ne layık görülen şirket, EFQM Modeli çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarını ise ulusal arenada üstün performansta 5 Yıldız Belgesi ile taçlandırdı.

Uludağ Elektrik’e Yenileşim Ödülü

Uludağ Elektrik, Bursa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin iş birliğinde düzenlenen 5.Yenileşim Ödülleri’nde Bilgi, İş Birlikleri, KaynakYönetimi Kategori Ödülü’nün sahibi oldu. Kurumların yenileşim süreçlerini içselleştirerek yönetebilmelerine destek olmayı amaçlayan organizasyonda, şirketin ödülü Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac’a takdim edildi.

“Paydaşlarımızla olan iyi ilişkilerimizin ödülünü aldık”

Aytac; “Yenileşim, büyüme, gelişim ve sürdürülebilirliği temsil eden bu ödül son derece değerli ve paydaşlarımızla olan iyi ilişkilerimizin karşılığı. Yenileşime ve teknolojik dönüşüme katkı verecek projeler geliştirmek vesüreçleribütünselolarak yönetmek, kurumlar için değer katıyor. Şirket olarak biz de ekosistemimizde yer alan tüm oyuncularla etkileşimde olarak, değer sağlamayı hedefliyoruz. Teknoloji ve çevre dengesini gözeterek, sunduğumuz hizmetlerin dijitalleşmesinin en önemli çıktısını da çevreye olan etkisinin azaltılması olarak bekliyoruz. Şirketimizin kaynaklarını etkin yönetmesi ve memnuniyet odaklı hizmet üreten bir organizasyon olması için verdiğimiz çabanın bu gibi ödüller ile taçlandırılması bizleri daha da cesaretlendiriyor ve motivasyon unsuru oluyor” dedi.

KalDer’den üstün performansta yetkinlik 5 Yıldız Belgesi

Uludağ Elektrik, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen Türkiye Mükemmellik Ödülleri’ndede 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi’ne hak kazanarak, başarısını bir kez daha perçinledi. KalDer Türkiye tarafından 5 Yıldız Belgesi’ne layık görülen Uludağ Elektrik, bu ödülü alan ilk elektrik perakende satış şirketi oldu.

“Örnek bir şirket olmahedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz”

Kalıcı büyüme ve şirketlerin zorlu koşullara uyum sağlayabilecek yapıya erişmeleri için EFQM Modeli’nin uygulanmasının önemli olduğunun altını çizen Ali Erman Aytac,“Kalite ve sürdürülebilirlik süreçlerinin ülkemizin gelişmesinde etkisi büyük. Farklı talepleri karşılamak, riskleri daha meydana gelmeden tespit etmek, bu şekilde sistemli çalışmalarla ortaya çıkıyor. EFQM Modeli’ni uygulayarak iş ve kurumsal yönetim süreçlerimizi geliştirmeye devam ediyor ve örnek bir şirket olma hedefi ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız yenilikçi ve kolaylaştırıcı çözümlerle paydaşlarımıza enerji sağlarken; gelecekte önem kazanacak gereksinimlere de yatırım yapmak.2020 Modeliyle beraber EFQM’in de odak noktasına yerleşen sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusundaki çalışmalarımıza yalnızca şirketimizin operasyonlarını değil, daha yaşanılabilir bir dünya için neler yapılmalı, daha adil bir iş hayatı için hangi noktalarda destek sağlayabiliriz gibi konuları da düşünerek, etkin bir şekilde devam ediyoruz. EFQM Modeli’ni uygulamaya başlayarak hızlandırdığımız kalite çalışmalarımız sonucu 5 Yıldız Belgesi’ne layık görülerek, bu ödülü alan ilk

elektrik perakende satış şirketi olduk. Bu başarıdan sonra hedefimiz Türkiye Mükemmellik Ödülü ve ardından EFQM Avrupa Kalite Ödülü’ne ulaşacak düzeyde çalışmalarımıza devam etmek” dedi.