Uludağ Enerji ve LÖSEV, 'Turuncu Çadır'da bir araya geldi

Uludağ Enerji, her yıl Kasım ayında düzenlenen Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Uludağ Enerji, sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Bursa’nın en işlek noktalarından biri olan Fomara Meydanı’nda kurulan ’Turuncu Çadır’ etkinliğinde LÖSEV ile güçlerini birleştirdi. Etkinlik çerçevesinde gün boyunca çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştirildi. Bir hafta boyunca devam edecek programda ziyaretçiler, LÖSEV’in yürüttüğü faaliyetleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

Uludağ Enerji ve LÖSEV gönüllüleri de etkinlik boyunca LÖSEV’in farkındalık çalışmalarına destek vererek çocukların yüzlerinde gülümseme oluşturmayı hedefliyor. Uludağ Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde toplumun her kesimine dokunan projeleri desteklemeye ve sosyal sorumluluk alanında fark oluşturan iş birliklerine imza atmaya devam ediyor.