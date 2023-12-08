Uludağ'ın 'Uyuyamayan' meşhur ayı ailesi yine görüntülendi

Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar yemek yerken görüntülendi.

Uludağ'ın 'Uyuyamayan' meşhur ayı ailesi yine görüntülendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Uludağ’da kış uykusuna yatamayan ayılar yemek yerken görüntülendi.

Uludağ’ın “Uyuyamayan” ayı ailesi olarak bilinen ayılar, vatandaşlar tarafından beslendi. Kış uykusuna yatamayan ayılar, yiyecek bulmak için Sarı Alana kadar indi. Ayıları gören günübirlikçi vatandaşlar, yanlarında getirdikleri yiyecekleri ayı ailesiyle paylaştı. 4 kişilik ayı ailesi, verilen yiyecekleri afiyetle yedi. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Doğaseverler, Milli Parklar Müdürlüğü’nün ormandaki ayıları beslemesi gerektiğini, beslerse ormandaki ayıların yerleşime inmeyeceğini dile getirdiler.