Uludağ'ın arka yüzü mest etti

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesi’nde çekilen fotoğraflar Uludağ’ın eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Marmara’nın en yüksek noktası olan Uludağ’ın arka yüzü görenleri mest etti. Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesi’nde çekilen fotoğraflar Uludağ’ın eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Maremşah Yaylası’nda mavi ve beyazın bir arada olduğu bölge, doğaseverlerin akınına uğradı. Gököz Göleti etrafında gezinen vatandaşlar, bol bol oksijen depoladı.