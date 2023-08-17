Uludağ'ın kar sularında yetiştirilen alabalık yaz aylarında rağbet görüyor

Bursa’da Uludağ’ın eteğine kurulan çiftlikte dağdan akan buz gibi sularda alabalık yetiştiriliyor. Yerli turistler buz gibi akan dereden alabalık yakalayarak bungalov tipi evlerde kalmak için yüzlerce kilometre yol geliyor.

Bursa’nın kırsal Keles ilçesinde Uludağ eteklerine kurulan çiftlikte buz gibi sularda alabalık yetiştirilirken bungalov evlerde turistlere konaklama imkanı sunuluyor. Bungalov tipi butik otellerde konaklamak ve Uludağ’ın buz gibi akan derelerinde balık yakalamak isteyenler Keles ilçesine akın ediyor. Ziyaretçilerini doğal güzelliği ile büyüleyen çiftlikte 1200 rakımda bol oksijen ve temiz hava sunuyor. Çiftliğin yılın 365 günü açık olduğunu belirten Abdullah Pehlevan, “Uludağ’ın eteklerindeki tesisimizde alabalık üretiyoruz. Canlı isteyen misafirlerimize canlı taze alabalık yemek isteyenlere pişirerek güveçte sunum yapıyoruz. Balığın yanında geniş menü çeşidimiz var. Ayrıca burada bungalov evlerimiz var. Bungalov evlerimiz yaz kış faaliyet gösteriyor. Balık tutmaya gelen misafirlerimiz tesisimizin içinde yer alan doğal göletimizden oltayla tutuğu balığı burada bize pişirttirip yiyebiliyor, giderken yanında götürebiliyor. Dublex bungalov evlerimiz hafta sonu bin 500 TL, hafta içi bin 250 TL, tek katlı evlerimiz var onlar da hafta sonu bin 250 TL, hafta içi bin TL. Bu evlerin her ikisinde de 4 kişilik bir aile rahatlıkla kalabiliyor. Bungalov evlerimizin içinde her şey mevcuttur, valizlerini alıp gelebilirler. Çocuklu ailelerimiz için oyun alanlarımız var. Tavşan ve köpeklerimiz var, burada besleyip sevebiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Sıcaktan bunalan burada üşüsün”

Yaz aylarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte Keles’te sıcaklıkların ortalama 9 derece kadar düştüğünü söyleyen Pehlevan, “Şehir sıcağından bunalanlar buraya gelip üşüsün. Burası akşam saatlerinde oldukça serin oluyor. Kışın ise kar yağsa da yollarımız kapanmıyor. Kışın burada çocukların kızakla kayabileceği alanımız var. Sobamızda kestane közlüyoruz. Gece ateş yakıp onun etrafında misafirlerimiz vakit geçirebiliyor. Mangal yakmak isteyen misafirlerimiz mangal yakabiliyor” dedi.