Uludağ'ın suyu İnegöllü vatandaşların evine kadar ulaşacak

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bu hafta Kemalpaşa Mahallesi’nde Yeşil Cami’de mahalle sakinleri ve cemaatle bir araya geldi. Başkan Taban, bölgede devam eden altyapı çalışmaları hakkında bilgiler vererek; “Biz şöyle bir hedef koyduk; Uludağ’ın suyunu vatandaşımızın evine kadar ulaştıralım. Bu düşünceyle içme suyu hatlarını yeniliyoruz” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın uzun yıllardır kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ pandemi sürecinde verilen aranın ardından 2 yıl sonra geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. Her hafta cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının ikincisi bu sabah Kemalpaşa Mahallesinde Yeşil Camide gerçekleştirildi. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu. Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Başkan Taban, Yeşil Cami cemaatiyle buluştu

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bereket sofrası adı altında sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Pek çok hizmetler yapmaya devam ediyoruz ama bana göre vatandaşımızla bir ve beraber olduğumuz, acısını, sevincini paylaştığımız, hastalığında, bir ihtiyacında yanında olmak bizler için en büyük hizmet. Artık iletişim kanalları çok güçlü. Bizlere WhatsApp hatlarımız üzerinden, 153 Çözüm Merkezimizden ve bizzat gelerek sorunlarınızı, önerilerinizi, eleştirilerinizi iletebiliyorsunuz. Bizler buraya şehrimizde şunu yaptık bunu yaptık demeye gelmedik. Ancak vatandaşlarımızın kendi muhitlerinde veya şehrimizin genelinde gördüğü eksik ve aksakları, taleplerini bu buluşmalar vesilesiyle bizlerle paylaşabilir diyoruz. Bu da bizim için bir fırsat, imkan oluyor. Aldığımız notları ekip arkadaşlarımızla birlikte çözmek için adımlar atıyoruz” dedi.

Uludağ’ın kaynak suyu çeşmeden akacak

Kemalpaşa Mahallesinin İnegöl’ün en büyük mahallelerinden olduğuna değinen Başkan Taban, altyapı çalışmaları hakkında da bilgiler vererek şöyle devam etti, “Yaklaşık 25 bin nüfusa sahip. Bu dönemde biz biraz daha altyapı çalışmalarına ağırlık verdik. Bizlere verilen raporlarda en başta içme suyu hatları olmak üzere yenilenmesi gerektiği ifade edildi teknik arkadaşlarımız tarafından. İçme suyunda yüzde 70 kayıp kaçağımız vardı. Yüzde 70’i çatlayan, patlayan borulardan toprağa kaçıyor. İsraf olan bir su var burada. Tabi kaynak suyun yüzde 70’i gidince eksik kalıyor ve bu kısmı kuyu suyundan, yeraltından alıyoruz. Aldığımız suyu kaynak suyu ile birleştirip şebekeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu da suyun lezzeti ve tadının değişmesine vesile oluyor. Biz şöyle bir hedef koyduk vatandaşımız için dedik ki madem Uludağ’ın dibinde, kaynağında yaşıyoruz, Uludağ’ın suyunu vatandaşımızın evine kadar ulaştıralım. Bu düşünceyle içme suyu hatlarını yeniliyoruz.”

Yüzde 50 tamamlandı

İçme suyu altyapısı ile ilgili projelerde yarıya gelindiğinin altını çizen Başkan Taban, “İnegöl’de içme suyu altyapısıyla ilgili yüzde 50’ye ulaştık. Kalan yüzde 50’lik kısımla ilgili de Bursa Büyükşehir Belediyemiz yeni bir ihale gerçekleştirdi, neticelenme aşamasında. Ancak şehrimizin altyapı çalışmalarında bir miktar daha zamana ihtiyacı var. Kanalizasyon ve yağmur sularıyla ilgili de ayrı çalışmalar olacak. Şu anda yağmur kanallarımız yok. Yağmur suları kanalizasyona gidiyor. Kanalizasyonlar doğrudan arıtmaya gidiyor. Bizim yağmur suyunu kanalizasyondan ayırıp derelerimize deşarj etmemiz gerekiyor. Ancak bunlar zor ve zahmetli çalışmalar. En çok şikayet aldığımız konular bunlar. Başkanım buralar kazıldı, kapatılmasını istiyoruz diyor vatandaşlarımız. Ancak çökme süresini beklemeden buraları asfaltlarsak, bu defa kısa süre sonra asfaltın çöktüğünü görüyorsunuz. O zaman da ne biçim asfalt atıyorsunuz, işinizi düzgün yapın deniyor. O yüzden ben biraz daha sabır istiyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin istişareler yapıldı