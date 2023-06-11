Uludağ'ın zirvesinde ayıların izinde

Uludağ’ın zirvesinde ayı izlerini takip ederek insan ayağının değmediği noktalara yürüyüş yapan Bursalı dağcılar, kış uykusundan yeni uyanan 2 ayrı ayı ailesini görüntülemeyi başardı.

Mevsimlerin kayması sebebiyle havaların geç ısındığı hatta karın hala erimediği zirvede kış uykusunu tamamlayıp kaldıkları mağaradan çıkan 2 ayrı anne ayı ve doğa ile yeni tanışan 5 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi.

Bursalı usta dağcı İsmet Şentürk, Uludağ’ın zirvesinde kimsenin ayak basmadığı daha önce hiç gidilmeyen noktalarda kış uykusundan uyanan ayıların peşine düştü. Aralık ayında mağaralarına çekilip kış uykusuna yatan ayıların uyanması mevsimlerin kayması ve havaların soğuk gitmesi sebebiyle Haziran aylarına kadar sürdü. Halen kar tabakası ile kaplı Uludağ’ın zirvesinde ayıların ayak izlerini süren Şentürk ve ekibi ilk karşılaştıkları izlerden peşlerinde oldukları ayı ailesinin bir anne ile 3 küçük yavrudan oluştuğunu belirledi. Bir saat süren zorlu tırmanışın ardından karşı tepede anne ayı ve 3 yavrusunu fark eden dağcılar o anları kameraları ile kaydedip ölümsüzleştirdi. Annelerinin arkasından gelen 3 küçük yavrunun yeni dünyaya geldikleri için karda yürümekte güçlük çektikleri gözlemlendi.

Bir süre sonra bir başka ayı ailesini de başka bir tepede fark eden dağcılar bu ayı ailesini de kayda alarak zorlu zirve yolculuklarını tamamladılar. Dağcılar bu anları yaşarken bir yandan da çok korktuklarını ifade ettiler.

Uludağ Milli Parklar Bölgesi içinde dağın kuzey yüzünde iki ayrı ayı ailesiyle karşılaştıklarını belirten İsmet Şentürk, "Bütün dünyada küresel ısınmanın devam ettiği ve mevsimlerin kaydığı doğrudur. Bizim ülkemizde de kış mevsimi sıcak geçmeye başladı. Yazında geç geldiğine şahit oluyoruz. Bu durum doğal yaşamı da etkiliyor. Uludağ’da ayıların kış uykusuna yattıkları bölgeler var. Bizim de gözlemlediğimiz bölgeler. İnsanların ulaşamadığı bu noktalarda hayvanlar kış uykusuna yatıyorlar. Kimisi doğum yapmak için giriyor. Yavrularını dünyaya getirip belli bir büyüklüğü getirip havaların ısınmasıyla birlikte doğayla tanıştırıyorlar. Meyve zamanı gelince de aşağı bölgelere iniyorlar" diye konuştu.