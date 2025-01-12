Uludağ'ın zirvesine turist akını

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin turizm paydaşlarıyla uyum içerisinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde Bursa turizmi nefes almaya başladı. Yerel ve ulusal alanda hız verilen tanıtım faaliyetleri sonucunda yılbaşından itibaren Uludağ’da önemli turist yoğunluğu yaşanıyor.

Kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı zirveye, kent dışından yapılan turlarla yerli ve yabancı turistler Uludağ’a akın etti. Özellikle hafta sonları oteller bölgesinde adım atacak yer kalmazken, hediyelik eşya dükkanlarının önünde kuyruklar oluştu. Telesiyejlerde metrelerce kuyruk oluşurken, tatilciler kayak, kızak ve snowboard yaparak güzel bir gün geçirdi. Hafta sonu turlarıyla Uludağ’a gelen öğrenciler, beyaz örtüye kavuşan Uludağ’da karın tadını çıkardı. Kış turizmi denince akla ilk olarak Uludağ’ın geldiğini belirten tatilciler, zirvede sunulan imkanlardan çok memnun kaldıklarını söyledi.

Büyükşehir’den turizm hamlesi

Önemli turizm değerlerini bünyesinde barındıran Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için ortak aklı önceleyerek sektör paydaşlarına ivme kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesinin çabaları, turizmin her alanında etkisini göstermeye başladı. Sürece ‘Turizm Paydaşları Buluşması’ düzenleyerek başlayan Büyükşehir Belediyesi, turizm alanındaki kurum ve kuruluşların fikirlerini alarak alanında uzmanlar isimlerle birlikte değerlendirmeler yapılmasını sağladı. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi’ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın turizm kenti kimliğini ön plana çıkarmak için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar başlattı. Yurt dışındaki fuarlarda kentin tanıtımını da yapan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ için de birçok yeni hamleler yaptı.

“Yoğunluk kadar turistin yerele katkı bırakması da önemli”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, belediye, turizm aktörleri ve sivil toplum örgütleri arasındaki uyumun Bursa turizminin en büyük şansı olduğunu belirterek birlikteliğe katkı veren tüm kurumlara teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin turizm paydaşlarıyla birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda Uludağ’da yeni kış sezonunda önemli turist yoğunluğu yaşandığına dikkat çeken Bozbey, “Bu yoğunluk sevindirici olduğu kadar dikkatle yaklaşılması gereken bir konudur. Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi’nin Bursa’nın genelinde, özellikle yoğun dönemler için ziyaretçi yönetimi konusunda neler yapılması gerektiği ile ilgili ayrıntılı çalışmaları sürüyor. Yoğunluk kadar, gelen turistin yerele istediğimiz ölçüde katkı bırakması ve Bursa’da kaldığı sürede kaliteli bir deneyim yaşaması da önemli. Her Bursa’yı ziyaret edenin bizim turizm elçimiz olarak ayrılacağı bir deneyimi yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.