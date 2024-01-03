Uludağ Kadın Basketbol Takımı'nın sağlık sponsoru Doruk Hastaneleri oldu

Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı’na sponsor olan Doruk Hastaneleri, Bursa’yı Süper Lig ve Avrupa’da temsil eden tek kadın basketbol takımının oyuncularına sağlık hizmeti verecek.

Doruk Hastaneleri ve Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı arasındaki sponsorluk anlaşması Doruk Nilüfer Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Organizasyona Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, Doruk Nilüfer Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ayhan Kalyoncu, Bursa Uludağ Basketbol Spor Kulübü Başkanı Berk Aladağ, yönetim kurulu üyesi İlyas Çelik ve oyuncular katıldı. Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı ve Bursa Uludağ Basketbol Spor Kulübü Başkanı Berk Aladağ’ın imzaladığı protokolle Doruk Hastaneleri bir yıllık süreçte takımın oyuncularına sağlık hizmeti verecek.

Protokol hakkında bilgiler veren Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, kadınların birleştirici güçleri ile sporun ve sağlığın başarı ve dayanışmanın zafer kazanacağına yürekten inandıklarını söyledi. Dr. Ömer Yavuz Namlı, "Doruk Hastaneleri olarak Uludağ Kadınlar Basketbol Takımı’nın sponsoru olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Misyonumuz, hastane olarak mükemmeliyetle hizmet vermekten daha fazlasını ifade ediyor. Bu misyonumuzdan ilham alarak, takımımızın Bursa’dan dünya çapına yankı uyandıracak başarılar elde edeceğine gönülden inanıyoruz" dedi.

Doruk Hastaneleri olarak, sporun ve sağlığın birleştiği bu önemli iş birliğinden gurur duyduklarını ifade eden Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Bu iş birliği, sadece bir basketbol takımını değil, aynı zamanda daha sağlıklı bir toplumun inşasına katkı sağlayacak bir adımı ifade etmektedir. Doruk Hastaneleri olarak sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu ifade ederek Uludağ Kadınlar Basketbol Takımımızla yapmış olduğumuz bu sponsorluğun hayırlı olmasını temenni ediyor; bu yolda oyuncularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Basketbol Spor Kulübü Başkanı Berk Aladağ ise, “Bursa Uludağ Kadın Basketbol Spor Kulübü, Bursa’mızın Süper Lig’de oynayan tek kadın basketbol takımı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve aynı zamanda Euro Cup’ta mücadele ediyoruz. Bursa’mızı ve ülkemizi bu alanlarda temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı Doruk Hastaneleri yetkililerine teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilen protokolle Doruk Hastaneleri, kulübümüzün sağlık sponsoru oldu. Bu anlaşma ile sporcularımızın sakatlık durumundaki tüm tedavileri, periyodik sağlık kontrolleri gibi işlemler Doruk Hastanelerinde gerçekleştirilecek. Destekleri için yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Eda Şahin’de geçtiğimiz haftalarda yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından Doruk Nilüfer Hastanesi’nde tedavi gördüğünü anlatarak şunları söyledi; “Sakatlık yaşadığım ilk tetkiklerim burada çok profesyonel bir şekilde yapıldı. Çok iyi ağırlandım ve tedavi sürecimi çok iyi atlattığımı düşünüyorum. Şu anda sağlık durumum iyiye gidiyor. Takım antrenmanlarına başladım, bu hafta temaslı antrenmanlara da başlayabileceğimi düşünüyorum. En kısa zamanda sahalara dönebileceğimi ümit ediyorum. Bu süreçte bana destek olan tüm Doruk Hastaneleri sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum.”