Uludağ Premium Ultra Trail, ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin uzun soluklu maratonu ‘Uludağ Premium Ultra Trail’, 2 bin 200 koşucunun katılımıyla tamamlandı. Uludağ Premium ana sponsorluğunda 6. kez gerçekleştirilen maratonun sonunda ödüller sahiplerini buldu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliğe bu yıl her seviyeden yaklaşık 2 bin 200 yerli ve yabancı koşucunun katıldı. ’Uludağ Premium Ultra Trail - (UPUT)’, koşuculara benzersiz bir doğa deneyimi sundu. 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik doğa harikası parkurlarda gerçekleşen etkinlikte sporcular, müzik ziyafeti de yaşadı. Uludağ Premium’un sponsoru olduğu Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, yarış esnasında canlı performanslarla sporculara keyifli bir koşu deneyimi yaşatırken, yarışların sonunda gerçekleşen konserde de SesVerSus (A Capella), Neyzen ve Ceren Toksöz sahne aldı.

Hedef “Uludağ Premium Uluslararası Ultra Trail”

En rekabetçi dağ ultra maratonu yarışı olarak kabul edilen bu etkinliklerin ilk örneği, 2003 yılında Mont Blanc’te gerçekleşti. Uludağ Premium; sanata ve spora verdiği destekler çerçevesinde 6 yıl önce Türkiy’de hayata geçirerek geleneksel hale getirdiği etkinlikte, her yıl çıtayı biraz daha yükseğe taşıyarak katılım ilgisinin artışını sağlarken, maratonun 2024 yılında uluslararası ünvanını almasının yanı sıra, katılımcı sayısının iki katına çıkması bekleniyor.

Sporcuları Uludağ’ın zirvesinde buluşturan Uludağ Premium Ultra Trail’de koşucular hem zorlu hem de keyifli bir yarış tecrübe ederken, etkinlik boyunca Uludağ İçecek’in su, maden suyu, meyve suları ve enerji içecekleriyle serinledi. 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda tamamlanan koşuların kazananları belli oldu. 6 kilometrelik parkuru erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda Gülnaz Ayar, 16 kilometrelik parkuru erkeklerde Recep Berk Şenyurt, kadınlarda Büşra Kaya, 30 kilometrelik parkuru ise erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Gülşen Çerçi birinci olarak tamamladı. 66 kilometrede birinciliği erkeklerde Dmitry Mityaev, kadınlarda Aysel Yalaç alırken,

100 kilometre yarışında zafer Ekaterina Mityaeva’nın oldu.

Yarışmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye girenlere ödül ve madalyalarını Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl verdi.