Uludağ Premium Ultra Trail sona erdi

Bu sene 8. kez gerçekleştirilen ve 20 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katıldığı Uludağ Premium Ultra Trail’de dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda "Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!" sloganıyla düzenlenen Ultra Trail’de 20 ülkeden 2 bin 650 koşucu start aldı. Sporcular, 100K, 66K, 42K, 30K, 16K ve 6K’lık parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Ultra Trail, Mint Organizasyon tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşti. Adım Adım ise sosyal sorumluluk partneri olarak yer aldı.

Uludağ Oteller Bölgesi’nden UPUT100K, UPA66K, UPM42K, UPE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlarda başlayan yarışta sporcular; Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennettepe üzerinden start aldıkları oteller bölgesindeki finiş noktasına geldi.

20 ülkeden 2 bin 650 sporcu katıldı

Her sene birçok ülkeden sporcuyu ağırlayan Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da koşucuların gözdesi oldu. 20 ülkeden 2650 sporcu, Uludağ’ın muhteşem doğasında koşu deneyimini yaşadı. Türkiye’nin yanı sıra Büyük Britanya, Almanya, İran, Kanada, ABD, Kosova, Rusya, Gürcistan, Fransa, İsviçre, Polonya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Macaristan, Azerbaycan, Turks ve Caicos Adaları, Cezayir ve İsveç’ten sporcular kıyasıya mücadele etti.

Orman yangınlarına dikkat çekildi

Ultra Trail’in 16K etabında, Türkiye’deki orman yangınlarına dikkat çekmek için anlamlı bir hareket yaşandı. Sporcu Umut Kurum, orman yangınlarına müdahale kıyafetiyle 16K etabından start aldı. Parkurda Kurum’u gören koşucular, sporcuyu bu anlamlı hareketinden dolayı alkışladı.

Orman yangınlarına dikkat çekmek için 16K’lık parkurda özel kıyafet ile yer alan Umut Kurum, "Organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uluslararası standartlarda bir etkinlik oldu. Herhangi bir olumsuz durum yaşamadık. Koşuda kıyafetli yer almamın en büyük sebebi, ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına bir nebze de olsa dikkat çekmek, bu yangınlarda yer alan arkadaşlarımızın mücadelelerini, gösterdikleri enerjiyi burada yansıtabilmek istedim. Orman yangınlarıyla müdahale kıyafeti ile koşuyu tamamladım. Zor oldu, özellikle son 12 kilometreden sonra ama şu an etkinlik alanındaki güzelliklerle bu acıları unutacağım" dedi.

Erkeklerde Oliver Bieser, kadınlarda Seda Kurtuldu kazandı

UPUT100K parkurunda erkeklerde birinciliği 12:12:31’lik dereceyle ABD’li Oliver Bieser kazandı. İkinciliği ise 12:41:14 ile Murat Kaya alırken, üçüncülüğü 12:42:38’lik dereceyle Mehmet Zahir Kül elde etti. 100K’lık parkurda kadınlarda ise birincilik 17:02:18’lik dereceyle Seda Kurtuldu’nun oldu. İkinciliği ise 19:38:31’lik dereceyle Duygu Demir, üçüncülüğü de 20:24:47’lik dereceyle Alev Karadağ elde etti.

PA66K’lık parkurda da erkeklerde birinciliği; 07:29:28’lik dereceyle Başar Necdet Ülker kazandı. İkinciliği 07:55:04’lük dereceyle Bilal Öztürk, üçüncülüğü de 07:56:51 ile Osman Vatansever elde etti. 66K’lık parkurda kadınlarda birinciliği 09:15:16’lık derecesiyle Ekaterina Osmakova, ikinciliği 10:41:31’lik derecesiyle Doğa Canık, üçüncülüğü de 11:35:33’lük derecesiyle Mesude Öden kazandı.

UPM42K parkurunda erkeklerde liderliği 05:00:47’lik derecesiyle Ayhan Çelik elde etti. 05:04:29’luk dereceyle Mikhael Venediktov ikinci, 05:11:08’lik dereceyle de Canpolat Akbay üçüncü oldu. 42K’lık parkurda da kadınlarda birinciliği 05:51:59’luk derecesiyle Tuğçe Karakaya elde ederken, ikincilik 06:29:28’lik dereceyle Nuray Bulut Göktepe’nin, üçüncülük ise 06:48:39’luk dereceyle Gülşen Çerçi’nin oldu.

UPE30K’lık parkurda ise erkeklerde birinci; 03:11:48’lik süreyle Halil İbrahim Güneş oldu. İkinciliği 03:13:12 derece elde eden Emre Kartal, üçüncülüğü de 03:17:03 dereceyle Malik Kaan Çadırcıoğlu aldı. 30K’lık parkurda kadınlarda 03:41:48’lik dereceyle Fatma Taş birinci, 03:45:14’lük dereceyle Ayşegül Akdoğan ikinci, 04:04:29’luk dereceyle de Svetlana Kaya üçüncü oldu. UP16K parkurunda erkeklerde liderliği 01:23:29’luk dereceyle Mustafa Kaya kazandı. İkinciliği ise 01:26:13’lük dereceyle Vehbi Kurşun, üçüncülüğü de 01:26:25’lik dereceyle Gökhan Gündoğdu elde etti. 16K’lık parkurda kadınlarda birinci; 01:41:42’lik süreyle Ayşenur Demirci oldu. İkinciliği 01:44:44’lük dereceyle Özlem Işık, üçüncülüğü ise 01:47:01’lik dereceyle Sıla Dursun elde etti. UP6K’lık parkurda erkeklerde 00:27:03’lük derece ile Muhammed Bilal Osman birinci oldu. İkinciliği 00:27:54’lük derecesiyle Gökhan Gündoğan Şen alırken, üçüncülüğü de 00:28:22’lik derecesiyle Liyattin Korkut elde etti. 6K parkurunda kadınlarda birinci 00:34:42’lik derecesiyle Maria Kolpakova, ikinci 00:37:42’lik derecesiyle Dilara Sultan Kaya, üçüncü ise 00:38:10’luk derecesiyle Derya Demiral Yılmaz oldu.

Ödüller takdim edildi

Yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Kategorilerinde ödül almaya hak kazanan sporculara ödüllerini; Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hande Cumbul, Uludağ Jandarma Karakol Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. Oktay Deveci, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Organizasyon Koordinatörü Yasemin Pulat ve ANDA Arama Kurtarma Genel Başkan Yardımcısı Agah Oktay Kılıç takdim etti. Öte yandan Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, desteklerinden dolayı sponsorlara plaket verdi.

İzmir’de bisikletiyle kamyona arkadan çarparak hayatını kaybeden spor fotoğrafçısı Onur Çam da unutulmadı. 6K’lık parkur, 2023 yılında 53 yaşındayken yaşamını yitiren Onur Çam’ın adına koşuldu.

Bülent Çınar Çavuş: "Uludağ’ı turizmin, sanatın ve sporun merkezi haline getirmek için gayret içerisindeyiz"

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, "Öncelikle bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katılan sporcularımıza çok teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Uludağ Alan Başkanlığı olarak ’4 Mevsim Uludağ’ mottomuzu her geçen gün hissettirmeye devam ediyoruz. Bizler Uludağ’ı yalnız kış turizmi ile bağlantılı değil, turizmin, sanatın ve sporun merkezi haline getirmek için gayret içerisindeyiz. Bu güzel organizasyonda destek veren tüm paydaşlarımıza, başta Uludağ içecek ailesi olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bu organizasyonda olduğu gibi Uludağımızın kapılarının bütün sporculara her daim açık olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl ise, "Ben her sene aynı şeyi söylüyorum; Uludağ harika. 8.’si düzenlendi ve her sene büyüyerek beraberiz. Sizlere, bütün sponsorlara ve bütün destekçilere teşekkür ederim. Harika bir organizasyon. Ayrıca sözü aldım, seneye bu organizasyonu yüzde 99 uluslararası düzeyde düzenleyeceğiz. Ben her şeyin arkasındayım. İnşallah seneye yine görüşmek üzere" şeklinde konuştu.

Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hande Cumbul da, "Sporseverler ve dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu sene 8.’sini düzenlediğimiz bu organizasyonun uzun yıllar devam etmesini çok arzu ediyoruz. İnşallah da uluslararası şekilde devam edecek ve dünyada ses getireceğiz. Biz buna inanıyoruz. Sizin destekleriniz de çok önemli. Biz de ev sahibi olarak bu mekanları sizler için kurduk, tesislerimize de her zaman bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.