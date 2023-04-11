Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne 43 yataklı yeni yoğun bakım

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi’nde 43 yataklı çok fonksiyonlu yeni yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı. Hastahanenin Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Remzi İşçimenin, "Serum masalarını bile çakarak sabitlediğimiz bir noktadan, bugün dünya çapında hizmet verecek seviyeye geldik" sözleri Türkiye’nin son 10 yılda sağlık alanında geldiği noktayı gözler önüne serdi.

BUÜ Hastanesi yoğun bakım kliniğinde 2021 yılında başlatılan yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. 2020 yılında yarım kalan ihalenin yenilenmesi ve çalışmaların tekrar başlatılmasıyla birlikte yoğun bakım servisindeki çalışmalar hız kazandı. İlk etaptaki çalışmaların tamamlanıp teslim edilmesinin ardından gözler ikinci etaba çevrilmişti. İkinci etaptaki çalışmaların da 11 Nisan itibariyle tamamlanmasıyla birlikte 43 yataklı bir yoğun bakım ünitesi daha kullanıma sunuldu.

Tamamlanan ikinci etabın açılışı BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, hastane yöneticileri, birim sorumluları, akademisyen ve idari personelin katılımıyla yapıldı.

Hali hazırda 100 yatak ile hizmet veren yoğun bakım ünitesi, Ağustos 2023’te son etabın bitirilmesi ve 9 yataklı yanık ünitesinin de dahil edilmesiyle birlikte 140 yatak kapasitesine ulaşacak.

"Üst düzey yoğun bakım ünitesi ile Bursa’nın tedavi standartı yükselecek"

Şiarlarının insana ve topluma hizmet olduğunu ifade eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Çünkü insana dokunan ve topluma hizmet eden her kurum ve kuruluş, yücelir ve yükselir diye düşünüyoruz. Başta hastanemizin ilk günden itibaren ortaya çıkan ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çok ciddi gayret gösterdik. Yoğun bakımlarda Bursa’nın ciddi eksiği vardı. Bu eksiğin giderilmesi ve tedavi standardının yükselmesi anlamında üst düzey yoğun bakım ünitesini devreye alıyoruz. İnşallah Ağustos ayında da tamamını bitirmiş olacağız. Rabbim, kimseyi buraya düşürmesin. Burada tedavi görecek tüm hastalarımıza da sağlık ve afiyetler versin. Sağlıkla çıkmayı nasip etsin. Tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Üniversitenin 40 yıllık en büyük problemi hallediliyor"

Yoğun bakımların büyük emeklerin ardından peyderpey açılmaya devam ettiğini belirten BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali ise, "Son bir etabımız kaldı. Yenilenmiş yoğun bakım üniversitemize sadece yatak kapasitesi açısından bakmamalıyız. Fonksiyonu ve günümüze erişmiş yoğun bakım alanına sahip olacağız. Burada aynı zamanda kliniğin tam kapasite ile çalıştırılmaya başlatılması da büyük bir önem arz etmektedir. Yapılan iş, hastanemizin 40 yıldır en büyük probleminin halledilmesi anlamına da gelmektedir” açıklamasında bulundu.

Yapılan çalışma hakkında detaylı bilgi veren Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Şüheda Özçakır da, 2020 yılı Aralık ayında yoğun bakım ihale işini tamamladıklarını, 5 Nisan’da yer teslimini yaptıklarını hatırlattı. İlk etabın tesliminin 1 Haziran 2022’de 21 yatak ile yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Şüheda Özçakır, “Bugün itibariyle 43 yeni yoğun bakım yatağımız daha olacak. İkinci etabı açmış bulunuyor. Yüzde 85 seviyesinde bir tamamlama oranına ulaştık. 22 Ağustos 2023 yılında ise tamamını bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

"Serum masalarını çakarak sabitlediğimiz bir noktadan dünya çapında hizmet verecek seviyeye geldik"

Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Remzi İşçimen de hastaneye ilk geldiğinde yoğun bakımların çok sıkıntılı bir vaziyette olduğunu söyledi. İşçimen konuşmasına şöyle devam etti; “Serum masalarını bile çakarak sabitlediğimiz bir noktadan, bugün dünya çapında hizmet verecek seviyeye geldik. 6 Haziran 2022’de ilk etabını açtığımız yoğun bakımımızın ikinci etabı devreye giriyor. Son etabını da tamamladıktan 3. seviye, çok komplike ve bir çok branşı içeren bir yoğun bakıma kavuşmuş olacağız. Sadece yatak kapasitesi açısından değil, içerik açısından ve dijitalizasyon sistemini de buraya yerleştireceğimizi için artık kağıtsız bir yoğun bakım sürecini başlatacağız. Bu anlamda da çağı yakalayabileceğimiz bir yoğun bakım süreci olacağı için emeği bulunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz.”

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra yoğun bakım üniteleri gezildi.