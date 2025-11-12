Uludağ Üniversitesi, ilk elektrikli formula aracını OTTOSEM Zirvesi'nde tanıtacak

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, ilk elektrikli formula aracını tanıtacağı OTTOSEM Otomotiv Zirvesi için gün sayıyor.

Uludağ Üniversitesi Otomotiv Topluluğu öğrencileri tarafından bu sene 4’üncüsü düzenlenecek olan OTTOSEM Otomotiv Zirvesi çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Tanıtımda, ilk elektrikli formula aracı UR-06E’de olmak üzere Türkiye de tek bulunan Alfa Romeo 4C ve ralli araçları da sergide yerini alacak. Zirveye katılacak firmalar arasında Mercedes-Benz, Bosh ve Oskim bulunuyor. Ayrıca Castrol Ford Team Türkiye pilotlarından Ali Türkan ve Castrol Ford Team Türkiye Co-pilotu Oytun Albayrak da programda yer alacak.

Geniş sponsor yelpazesi bulunan etkinlik 18 Kasım Salı günü saat 10.00’da Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.