Uludağ Üniversitesi'nden savunma sanayi ile yeni işbirliği protokolü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), savunma sanayii özelinde gerçekleştirdiği proje işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Son yıllarda bu alanda çok sayıda akademik ve bilimsel ortaklık yapan BUÜ yönetimi, Asgard Savunma Teknolojileri A.Ş. ile de proje temelli mutabakat metni imzaladı.

BUÜ Uygulamalı Mekanik ve İleri Malzemeler Araştırma Grubu ile Asgard Savunma Teknolojileri A.Ş. arasında hazırlanan mutabakatı Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile firma İcra Kurulu Başkanı Aşkın Çalışkan birlikte imzaladı.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, dünya gündemine bakıldığında savunma sanayiinin öneminin çok daha iyi anlaşılabileceğini vurguladı. Savaşlar, bölgesel çekişmeler ve küresel dengeler nedeniyle Türkiye’nin her zaman için güçlü kalmak zorunda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Jeopolitik konum başta olmak üzere, atılan adımlar ve gelecek hedeflerini baz aldığımızda ülkemizin her daim kendini savunmak ve caydırıcı sebepler oluşturmak adına güçlü durması gerekiyor. Bu anlamda atılabilecek en ciddi adım yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesidir. Son 10 yılda önemli adımlar attık. Savunma sanayiinde söz sahibi ülkeler arasına adımızı yazdırdık. Fakat elbette eksik kalınan noktalarımız var. Özellikle yazılım ve katma değeri yüksek alanlarda kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Bugün imzalayacağımız protokol de savunma sanayii özelinde hem firmaya hem de bizlere kıymetli kazanımlar sağlayacak. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Asgard Savunma Teknolojileri A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Aşkın Çalışkan’da sektörün dünyada ve Türkiye’de her geçen gün gelişmeye devam ettiğinin altını çizdi. Savunma sanayii alanında çalışan firmaların da kendilerini geliştirmeye ve teknolojik dönüşümleri doğru okumaya ihtiyaç duyduklarını belirten Aşkın Çalışkan,“Burada doğru Ar-Ge ve bilimsel temelli çalışmanın önemi ortaya çıkıyor. Böyle olunca da üniversitelerin değeri çok daha iyi anlaşılıyor. Firma olarak global ölçekte çalışmalar yürütüyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ve burada görev yapan hocalarımız projelerimize kıymetli katkılar sunacaktır. Birlikte katma değeri yüksek çalışmalar üreteceğimize inanıyoruz. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Mutabakat metni imza töreninde Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yazıcı ile BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Öğretim Gör. Nihal Sağlam ve firma temsilcileri de hazır bulundu.