Uludağ Üniversitesi'nin 18 ADEP projesine YÖK'ten onay

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenleri tarafından hazırlanan ve YÖK’e gönderilen 21 projenin 18’i, Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı (ADEP) çerçevesinde kabul edildi. Projelerin toplam değeri yaklaşık 6,5 milyon TL’ye ulaştı.

Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programına dahil olan devlet üniversitelerine YÖK tarafından 2023 yılı içinde tahsis edilen bütçe çerçevesinde başvuruları alınan ADEP Projelerinin değerlendirme süreci BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından tamamlandı. Bu çerçevede 18 adet proje önerisi desteklenmeye layık bulundu. Desteklenen proje önerileri YÖK tarafından da kabul edildi.

Destek alan akademisyenler 4 farklı fakülte ve 1 Meslek Yüksekokulu’ndan Projesi kabul edilen akademisyenler, BUÜ’nün 4 farklı fakülte ve 1 meslek yüksekokulunda görevlerini sürdürüyor. Buna göre Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Esra Karaca, Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Prof. Dr. Murat Yazıcı, Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil, Doç. Dr. Semiha Eren, Doç. Dr. Ali Mardani ve Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akyıldız’ın, İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül, Prof. Dr. Remzi Kaya, Prof. Dr. Abdurrezzak Tek, Doç. Dr. Ahmet Dağ ve Dr. Öğretim Üyesi Büşra Kılıç Ahmedi’nin, Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Yasemin Şahan, Prof. Dr. Mihriban Korukluoğlu ve Prof. Dr. Canan Ece Tamer’in, Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert ve Prof. Dr. Saliha Şahin’in ve Orhaneli Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi İdil Yiğit’in yürütücülüğünü yaptığı proje önerileri 2023 ADEP çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Akademik kalkınmanın yolu bilimsel üretimden geçiyor

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; çalışan, emek veren ve destek almaya hak kazanan tüm akademisyenleri gönülden tebrik ettiklerini söyledi. Üniversitelerin bilimsel ve akademik kalkınma yolunda proje üreten akademisyenlere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, başarının yolunun topyekun çalışmada olduğunu, bu sorumlulukta alan ve görevini yapan tüm akademisyenlere teşekkür ettiğini belirtti.