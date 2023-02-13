Uludağ Üniversitesi'nin acı kaybı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ’Yüzyılın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremde Uludağ Üniversitesi’nden 2 öğrenci hayatını kaybetti.

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Fazlı Açıkgöz, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Alperen Aksan’ın acı haberini Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz duyururken yaptığı paylaşımda "Yaşanan deprem felaketinde maalesef öğrencilerimiz Alperen Aksan ile Fazlı Açıkgöz’ün vefat ettikleri haberini aldık. Yüreğimiz yangın yeri. Evlatlarımıza yüce Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Üniversitemize sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Mekanları Cennet olsun." ifadelerini kullandı.