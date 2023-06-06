Uludağ Üniversitesi'nin yeni rektörü görevi devraldı

Bursa Uludağ Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ferudun Yılmaz 9. rektör olarak atandı. Eski rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı. Kılavuz törenle görevi Yılmaz’a devretti.

Bursa Uludağ Üniversitesi rektörlüğünde görev değişimi yaşandı. Eski rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz görevi rektör yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a devretti. Üniversitenin Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı Salonu’nda yapılan devir teslim töreninde konuşan eski rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un zaman zaman duygusal anlar yaşayarak gözlerinin dolması dikkat çekti. 69 yaşında rektörlük görevini devreden Kılavuz, aynı zamanda emekliye de ayrıldı.

Hayırlı bir dönemin kapatılması ve hayırlı bir dönemin açılması için bir araya geldiklerini kaydeden Kılavuz, “Bizlere bugünleri gösteren Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Öğrencilerle pandemi ve deprem dolayısıyla ağız tadı ile iş yapamadık. Yüz yüze, gönül gönüle bilgi alışverişinde bulunamadık. Ama hayatta bu tip şeyler olabiliyor. Biz 2 motto ile başlamıştık. Birincisi ‘Öğrenci Dostu Üniversite’ydi. Öğrenciler bizim velinimetimiz. Öğrenci olmasa akademik personel olmanın bir manası yok. Anketlerde yüzde 46’larda aldığımız memnuniyeti, yüzde 65 puana kadar çıkarttık. Bunun dışında personel memnuniyetini yüzde 75-76’lara çıkardık. İkincisi de toplumla bütünleşen üniversite mottomuz vardı. Üniversiteler içinde bulundukları toplumun ortak aklını temsil ederler. Bu ortak akıl ile karşılıklı etkileşim tesir ve teessür yaşanır. Kabuğuna sıkışmış, kampüsün duvarları arasında gettolaşmış bir üniversite yerine toplumun her kesiminde siyasi görüş farkı yapmaksızın iş görmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda akademik ve idari personelin katıldığı törende konuşan BUÜ’nün 9. Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, YÖK Başkanlığı’nın tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle bu görevi omuzlamaya bugünden itibaren başladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un rektörlük sürecinde çıtayı ciddi anlamda yükselttiğine işaret eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Devlette devamlılık esastır anlayışıyla hocamızdan aldığımız bayrağı çok daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Önceki dönemde önemli adımlar atıldı, temeller atıldı. Bizim dönemimizde de inşallah bu çalışmaları tamamlamış olacağız. İnşaatlarımız tamamlandığında da üniversitemiz ana hatlarıyla tamamlanmış olacak” diye konuştu.

“Araştırma üniversitesi vizyonuna odaklanacağız”

Akademik ve idari personel memnuniyetinin belli bir noktaya ulaştığını ve bu memnuniyetin yükseltilmesi adına da gayret göstereceklerini vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bir diğer önemli husus ise Araştırma Üniversitesi arasındaki yerimiz olacaktır. Bu üniversiteler her yıl kendi aralarında değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ancak orada sert bir rekabet var. Bu ligde yer almanın avantaj ve dezavantajları var. Yaklaşık yarım asırlık bir geleneğe sahip Bursa Uludağ Üniversitesi’ni Araştırma Üniversiteleri arasında çok daha iyi yerlere getirmek için akademik ve idari kadromuzla hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Ne olursa olsun bu kavramı her zaman ön planda tutacağız” açıklamasında bulundu.

Önceki Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a hizmetleri için teşekkür eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Hocamızla verimli bir 4 yıl geçirdik. Kendisinin tecrübelerinden faydalandık. İdarecilik anlamında da çok şey öğrendik. İnşallah bundan sonra hocamızın bıraktığı çıtayı daha da yukarılara çıkarmak için elden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a cübbesini giydirdi ve çiçek takdimi gerçekleştirdi. Ardından da salon çıkışında tebrikler kabul edildi.