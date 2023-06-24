Uludağ Yolu'nda işlem tamam

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin asfaltlama çalışması tamamlandı ve Türkiye’nin beyaz cenneti Uludağ’a ulaşım artık daha konforlu hale geldi. Kışın kayakçıların, yazın günübirlik tatilcilerin vazgeçilmezi olan Uludağ’ın yolu, sil baştan yenilendi.

Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları daha sağlıklı hale getirme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Özellikle yoğun kullanım nedeniyle yıpranan Uludağ Yolu da yılların yorgunluğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması ile üzerinden attı. Uludağ Yolu’nun Alacahırka ile Jandarma arasında kalan 4 kilometrelik bölümünde de sağlıklaştırma çalışması tamamlandı. Yaklaşık 10 bin ton kazı dolgu ve 7 bin ton asfalt kaplama yapılarak yoldaki çalışmalar, Kurban Bayramı tatili öncesinde tamamlandı. Özellikle kış aylarında kayakçıların, yaz aylarında da eşsiz doğası ile günübirlik tatilcilerinin akınına uğrayan Uludağ’a ulaşım, çalışmaların tamamlanmasıyla daha konforlu hale geldi.

Kurban Bayramı tatili öncesinde tamamlanarak ulaşıma açılan yol, Büyükşehir’in tatilcilere bayram hediyesi oldu.