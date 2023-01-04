Ulus'ta dönüşüm sürüyor: 60 yıllık tarihi Anafartalar Çarşısı yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ulus Anafartalar Çarşısı’nda başlattığı yenileme, tadilat ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Hem Ankara’nın ilk yürüyen merdivenli alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan hem de duvarlarında sergilenen sanat eserleriyle bir galeriyi andıran çarşıdaki yenileme çalışmaları, esnafı olumsuz etkilemeyecek şekilde sürdürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus’ta bulunan 60 yıllık Ulus Anafartalar Çarşısı’nda yenileme, tadilat ve dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığının beraber yürüttüğü çalışmalar ile Ulus’un yepyeni bir çehreye kavuşması ve ekonomik olarak canlanması hedefleniyor.

10 Kasım 1964’te açılan ve Ankara’nın yürüyen merdivenli ilk alışveriş merkezi olan Anafartalar Çarşısı’nda, Türkiye’nin ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral ile Seniye Fenmen’in eserlerinin yanı sıra Nuri İyem’in ilk kez duvar üzerine uygulanmış soyut resimleri bulunuyor. Çarşıda statik güçlendirme, cephe yenileme, iç mekanda tavan, duvar ve zemin kaplama tadilatları ile elektrik ve mekanik tesisatlarında yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çarşı esnafının ticari hayatını etkilemeyecek şekilde sürdürülen çalışmaların yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

“Ankara’nın kent belleğinde ve toplumsal hafızasında yer eden bir çarşı”

Anafartalar Çarşısı’nın Ulus tarihinde önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “1950 yıllarında yarışmayla elde edilmiş bir proje. Anafartalar Çarşısı, Ulus’un gelişme süreci içerisinde sadece bir ticari alan olmaktan öte içerisinde barındırmış olduğu sanat eserleriyle de kamuyu sanatla buluşturan önemli bir ticari merkez. İlk yürüyen merdivenlerin olduğu bir çarşı burası. O anlamda da önemli bir merkez. Burada kıymetli seramik eserler de mevcut. Uluslararası isim yapmış sanatçılar çarşının duvarlarını, galerilerini ve kolonlarını Avrupa’daki galerilere dönüştürmüşler. Vatandaşların alışveriş yaparken bir yandan da bu sanatsal ortamı yakalamalarını önemsiyoruz. Ankara’nın kentleşme sürecindeki kimlikli bir yapı. Bu yapının korunması bizim için önemli. Yıktığımız zaman o seramik eserleri koruma şansımız yok. Onların korunması için restorasyon projesi hazırladık. Özgün dokusunu ve yapısını bozmadan gerçekleştireceğimiz projemiz Koruma Kurulu’ndan geçti. Şimdi Fen İşleri Daire Başkanlığımızca restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Hem alışverişe gelen misafirler hem burada iş yapan esnafımız çok memnunlar. Çünkü bu çarşı Ankara’nın kent belleğinde ve toplumsal hafızasında yer eden bir çarşı. Böylesine kültürel ve mimari bir yapıyı koruyarak hem içerisindeki ticari yapıyı devam ettirmek hem de içerisindeki Cumhuriyetin önemli sanatçılarının eserlerini gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz” dedi.

“Bu yenileme bize ümit veriyor”

Anafartalar Çarşısı esnafı ise Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarından memnun olduklarını ve çalışmaların kendilerine ümit verdiğini dile getirdi.