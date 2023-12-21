Ulusal Bilişim Kurultayı'nda 'Doğal Afetlere Dayanıklı Bilişim Ekosistemi' teması işlendi

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Bilişim Kurultayı’nın “Doğal Afetlere Dayanıklı Bilişim Ekosistemi” temasıyla 40.’sı gerçekleştirildi.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 40.’sının düzenlendiği, Ulusal Bilişim Kurultayı Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirildi. “Doğal Afetlere Dayanıklı Bilişim Ekosistemi” ana temasıyla düzenlenen 40. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın açılış programına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe’nin yanı sıra birçok bilim adamı ve bilişim profesyonelleri katıldı.

Türkiye Bilişim Derneği olarak, bilişim ekosistemi oluşturmak ve Türkiye’yi bilişimde üst sıralara çıkarmak için 52 yıldır çalışmalar yürüttüklerini aktaran Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Aktepe, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bilgi ve bilime dayalı bir toplum oluşturarak ülkemizi kamu ve özel sektör iş birliği sağlayarak dünyada lider yapma hedefiyle ilerleyeceğiz. Bilişim kurultayları 40 yıldır bilişim sektörü için bir yol gösterici olmasının yanında, Türkiye Bilişim Derneği’nin de bir yıllık çalışmalarının değerlendirdiği platformlardır. Türkiye Bilişim Derneği olarak 2023 yılı bizim için yine birçok proje oluşturduğumuz kamu ve özel sektör için raporlar hazırlayarak sunduğumuz ve bilişim sektörümüzü gelecek yüzyılla hazırlamak için mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. Gerçekten de 2023 yılında diğer yıllardan daha fazla çalışma gayretindeydik ve sonuçlarını aldığımızı da düşünüyoruz. Bilişim sektörümüzü gelecek 100 yıla hazırlamak için mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. Bu çerçevede Van’dan Eskişehir’e, İzmir’den Elazığ’a, Antalya’dan Adana’ya, Kayseri’den İstanbul’a kadar ülkemizin birçok yerinde şubelerimizle beraber etkinlikler düzenledik. Bu yıl özellikle Kıbrıs BTK’sıyla yaptığımız protokol kapsamında Kıbrıs’ta önemli etkinlikler organize ettik. Onun dışında da yine Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bilişim adası olması için çalışmalara başladık ve bu çalışmalar paralelinde devletimiz de bize gerekli desteği vermekte. Buraya hem 52 yıllık tecrübemizi devletimizin de 100 yıllık tecrübesini buraya taşımaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğal afetleri mutlak şekilde öngörülmesinin ve kontrol edilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Kentsel alanların afet riski söz konusu olduğunda çarpan etkisi oluşturması nedeniyle etkin bir afet yönetimi adeta kaçınılmaz bir gerçek. Sürdürülebilir, uzun vadede etkin çok paydaşlı ve disiplinler arası biçimde veriye dayalı olarak bu sürecin yönetilmesi arz ediyor” dedi.

6 Şubat depreminin ardından afetlerin süreçleri ile ilgili birçok şeyden ders çıkarıldığını belirten Bakan Yardımcısı Sayan, şu ifadeleri kullandı:

“Afetle ilgili süreçlerin yönetiminde enerji, haberleşme, ulaşım, sağlık gibi sektörlerin iş birliği ve karşılıklı eşgüdümü en kritik rol oynayan süreçlerden. Bilişim teknolojileri de muhtemel afetlerin ön görülmesi ve hazırlıklı olunmasına imkan sağlıyor. Bu anlamda her ne kadar son dönemlerde dünya genelinde sıklıkla gerçekleşmekte olan afetler karşısında bilgi teknolojilerinin kullanımının gerekliliğine yönelik farkındalık artmış olduğu istatistiksel olarak bilgi teknolojilerine ve yapay zeka uygulamalarına beklenen düzeyde başvurulmadığı da görülmekte. Dünya genelinde bu ortalama yüzde 7 seviyesindeyken afet temelli uygulamaların web sitesi üzerinden kullanımı ortalama yüzde 20 ve akıllı telefonlar üzerinden kullanımı da gene yüzde 7 olarak kaydediliyor.”