Ulusal kan stokları her gün biraz daha yükseliyor

Ramazan’da düşen kan bağışları, Kızılay’ın yaptığı çağrının ardından toparlanma eğilimine girdi. Kızılay, son günlerde günlük tüketim için hastanelere gönderdiği kan ürünlerinin yanı sıra, ulusal kan stoklarına da ilave kan ürünü ekleme imkanı buldu.

Kızılay’ın Ramazan’ın ortalarına doğru yaptığı “kan bağışı” çağrısı gönüllü kan bağışçıları tarafından her zamanki gibi cevapsız bırakılmadı. Kızılay’ın çağrısından sonra kan merkezlerine akın eden gönüllü kan bağışçıları, hastanelerin günlük tüketiminin üzerinde kan bağışı yaparak, ulusal kan stoklarının yükseltilmesini sağladı.

11 ili etkileyen büyük deprem felaketi, Kızılay’ın yürüttüğü kan bağışı organizasyonlarına da zarar verdi. Deprem bölgesindeki kan bağış personeli “afetzede” konumuna gelen Kızılay, kan bağış merkezlerinden bazılarını da kaybetti. Bu kayıplar üzerine deprem bölgesi diğer illerde toplanan kanlarla takviye edildi. Depremin ilk gününden bugüne kadar afet bölgesindeki hastanelere 124 bin 467 ünite kan bileşeni gönderildi. Ramazan ayı da kan bağışlarını olumsuz etkiledi. Ramazan ayında çalışma saatlerini revize eden Kızılay, olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların iftar sonrası mobilizasyonunun azalmasıyla önemli bir stok sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine yapılan kan bağışı çağrısı her zaman olduğu gibi gönüllü kan bağışçıları tarafından cevapsız bırakılmadı. Bağışçılar, son bir hafta içinde Türkiye’deki tüm hastanelerin kullandığı kan miktarının üzerinde bağışlar yaparak, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğilimine dönmesini sağladı.

Ülkenin kan ihtiyacını karşılamaktan sorumlu olan Kızılay, 2005 yılında başlatılan “Güvenli Kan Temini Projesi” ile toplumu kan bağışı konusunda bilinçlendirerek gönüllü kan bağışı sayısında artış sağlamayı, ihtiyaç sahiplerine sağlıklı ve doğru bir hizmet sunmayı hedefliyor. Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbının tüm dünyada uygulanan ve kabul görmüş bölge kan bankacılığı sistemini uygulayan Kızılay, ülkemizde bin 156 hastanenin kan ihtiyacını 365 gün kesintisiz karşılıyor. 2022 yılında 2 milyon 809 bin 765 ünite kan bağışı toplayan Kızılay’ın 2023 yılı hedefi 3 milyon 40 bin ünite kan bağışı almak.

Kızılay, kan bağışında dönemsel düşüşlerin önüne geçilmesi için Kızılay gönüllü kan bağışçılarına ve kamuoyuna çağrısını yineleyerek, “Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” mesajını yineliyor. Hastanelerin kan ihtiyaçlarının hızla karşılanması için kan bağışında düzenli ve sürekliliğin sağlanması büyük önem taşıyor. Normal zamanlarda Kızılay tarafından toplanan kan bağışı sayısı 8 bin-10 bin bandında seyrederken, Ramazan ayı gibi dönemlerde bu rakam 4 bin ünite seviyesine kadar düşebiliyor. Oysa hastaneler günlük 8-10 bin ünite kan ürünü kullanmaya devam ediyor.

Kızılay Kan Hizmet Birimleri iftar sonrasında da açık

Kızılay kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrardan istenilen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda da olduğu gibi Ramazan’da mesai saatlerini değiştirdi. Kan bağışçıları, iftar sonrası da kan bağışında bulunabiliyor. Güncel kan bağışı yeri ve saatleri Kan Hizmetleri resmi sitesinden www.kanver.org ve kan bağışı mobil uygulamasından takip edilebiliyor ve uygun zaman için kan bağışı randevusu planlanabiliyor.