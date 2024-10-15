Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçları bugün oynanan 8 maçla tamamlandı.

Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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UEFA Uluslar Ligi’nde 4. hafta maçları bugün oynanan 8 maçla tamamlandı.

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi’nde heyecan ekim ayında oynanan maçlarla yaşandı. A Milli Futbol Takımı’nın bu yıl B Ligi’nde mücadele ettiği turnuvada 4. hafta maçları tamamlandı. 14 grupta 26 maç oynanırken, toplam 72 gol atıldı. Ay-yıldızlılar, bu haftada İzlanda’yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

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Turnuvanın 5 ve 6. hafta maçları kasım ayında yapılacak.

Uluslar Ligi’nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

A Ligi 1. Grup

Polonya - Hırvatistan: 3-3

İskoçya - Portekiz: 0-0

A Ligi 2. Grup

Belçika - Fransa: 1-2

İtalya - İsrail: 4-1

A Ligi 3. Grup

Bosna Hersek - Macaristan: 0-2

Almanya - Hollanda: 1-0

A Ligi 4. Grup

İspanya - Sırbistan: 3-0

İsviçre - Danimarka: 2-2

B Ligi 1. Grup

Gürcistan - Arnavutluk: 0-1

Ukrayna - Çekya: 1-1

B Ligi 2. Grup

Finlandiya - İngiltere: 1-3

Yunanistan - İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

B Ligi 3. Grup

Kazakistan - Slovenya: 0-1

Avusturya - Norveç: 5-1

B Ligi 4. Grup

İzlanda - Türkiye: 2-4

Galler - Karadağ: 1-0

C Ligi 1. Grup

Azerbaycan - Slovakya: 1-3

Estonya - İsveç: 0-3

C Ligi 2. Grup

Kosova - Güney Kıbrıs: 3-0

Litvanya - Romanya: 1-2

C Ligi 3. Grup

Kuzey İrlanda - Bulgaristan: 5-0

Belarus - Lüksemburg: 1-1

C Ligi 4. Grup

Ermenistan - Kuzey Makedonya: 0-2

Faroe Adaları - Letonya: 1-1

D Ligi 1. Grup

Lihtenştayn - Cebelitarık: 0-0

D Ligi 2. Grup

Malta - Moldova: 1-0