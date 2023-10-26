Uluslararası 'İstanbulensis Şiir Festivali' Gazze Şiiri ile başladı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’ , 10 ülkeden Şairlerin katılımıyla başladı. Festivalin açılışı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen ‘Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’ başladı. Bu sene 10’uncusu gerçekleştirilen festivale, Türkiye ve çeşitli ülkelerden birçok şair katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde açılışı düzenlenen festival, Filistinli Şair Ghayath Almadhoun’un seslendirdiği şiirle başladı.

Birçok ülkeden şairler yer alıyor

Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından şairler, şiirlerini Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’nde şiirseverler için seslendirecek. Festivale Bosna Hersek’ten Amina Sıljak Jesenkovıç, Suriye’den Abdulwahed Alwanı, Senegal’den Fatou Yelly Faye, Filistin’den Ghayath Almadhoun, Tunus’tan Jamıla Mejrı, İran’dan Maryam Haıdarı, Ürdün’den Muhammed Ali Thaher Mıqdady, Moritanya’dan Muhammed B. Muhtar Eş-Şankıtı ve Azerbaycan’dan Resmiyye Sabır katılıyor. Türkiye’den ise Ömer Erdem, Suavi Kemal Yazgıç, Tuba Kaplan, İhsan Deniz, Ethem Erdoğan, Mürsel Sönmez, Müştehir Karakaya, Sümeyye Betül ve Hüseyin Karaca yer alıyor.

Festival öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin,“10 ülkeden 25 şairimizin katılacağı ve 4 gün boyunca devam edecek bir festivalimiz. 10 yıldır aralıksız sürdürüyoruz. Tabii bu festivalimizin özellikle İsrail’in zulmünün arttığı Filistin’deki Gazzeli kardeşlerimizin, özellikle hanımefendilerin ve çocukların katledildiği bir döneme denk gelmesi hepimizi büyük bir hüzne boğuyor. Şairlerimizden Filistinli şairimizin yakınlarından 28 kişi Gazze’de şehit oldu. Onun şahsında bütün vefat edenlere rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tabii Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız dünyada özellikle bu katliamın durması için büyük bir mücadele veriyor. Biz de bu mücadeleye şiirlerle, şairlerimizin dizeleriyle tüm dünyaya zalimin karşısında, mazlumun yanında olduğumuzu haykıracağımız bir organizasyon olacak. Bu anlamda kıymetli bir çalışma diye düşünüyorum” diye konuştu.

Katar Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olan Muhammed Muhtar Eş-Şankıti, “Gazze halkının yaşadıkları büyük bir trajedi. Bu festivale katılan ya da bu yayınları izleyen, bu mesajı duyan herkese çağrım, bunun bir insani sorumluluk ve insan olmanın vicdani gereği olduğunu bilerek Gazze halkıyla birlikte durmaları, onlara destek vermeleri ve bu konuya dikkat çekmeleri” dedi.

Festivalin başlangıç şiirini seslendiren Filistinli Şair Ghayath Almadhoun, “Öncelikle burada olduğum içim çok memnunum. Türkiye’de Türkçe bir metinle şiirim okunacağı için çok memnunum ve Gazze’deki olaylar için çok üzgünüm. Filistin’de yaşanan şeyler her zaman bizi çok üzüyor. Gazze’deki son yaşanan olaylarda ben sadece kendi ailemden 28 kuzenimi kaybettim. Bir aileden 14 kişi, 2 kadın 3 erkek ve 9 çocuk. Bu söylediklerimden sonra geçen hafta başka bir aileden insanları kaybettik. 3 gün önce de yine 12 kişilik kaybımız oldu. Sadece benim ailemden 28 kişiyi kaybettik” diye konuştu.

27 Ekim tarihine kadar devam edecek olan Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’nde şairlerin Sultanbeyli’de bulunan okullarda öğrencilerle buluşup birlikte şiir okumaları yapacağı öğrenildi.