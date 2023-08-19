Uluslararası Akordeon Festivali Ataşehir'de müzikseverlerle buluştu

Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sanatçılarını bir araya getiren ve 3.’sü gerçekleştirilen “Uluslararası Müzik Festivali” Ataşehir’de düzenlendi.

Ataşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik Ataşehir Amfili Park’da gerçekleşti. Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden katılım sağlayan sanatçıların gösterdiği sahne performansında seyirciler de keyifli dakikalar yaşadı.

Konuyla ilgili konuşan Özge Metin “2 senedir takip ettiğim bir festivaldi. 3.’sünde bünyesinde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Benim katılacağım kısım Türk tangoları olacak. Tango deyince akordeon ve akordeon deyince

Dünyada en fazla dans edilen ülke Arjantinden sonra Türkiye. Bu anlamda bizim de çok zengin bir tango repertuarımız var. Zengin bir program. Komşu ülkelerden gelen müzisyenler var. Onları da keyifle dinleyeceğiz. ” dedi.