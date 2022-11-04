Uluslararası Ankara Caz Festivali başlıyor

26. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 6-16 Kasım tarihleri arasında Ankara’nın çeşitli mekanlarında müzikseverlerle buluşacak. Biletlerin satışını ise Biletinial gerçekleştirecek.

Bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Ankara Caz Festivali, "Caz İklimi" temasıyla düzenlenecek. Caz Derneği Başkanı ve festivalin küratörü Özlem Oktar Varoğlu, "Caz Derneği olarak iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biri olan karbon ayak izimizi küçültmek istedik. 26. Ankara Caz Festivali’nde ağırlıklı olarak Ankara gruplarına yer verdik. Ankara, caz sanatçılarının yetiştiği ve buradan tüm dünyaya açıldığı önemli bir caz merkezi. Festivalde yurt dışından önemli katılımcıların olması, olmazsa olmazımız. Ancak grupların olabildiğince temamıza uygun olmasına dikkat ettik. Kısacası daha az uçuş, daha az seyahat ve daha az karbon ayak izi olmasına çalıştık. Yanı sıra, uzun zamandır yaptığımız gibi kağıt kullanımını, plastik kullanımını en aza indirmeye gayret ettik" dedi.

Biletler Biletinial’da

Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial, bu yıl biletlemesini üstlendiği caz festivallerine Ankara Caz Festivalini de ekledi. Biletinial, 26. Uluslararası Ankara Caz Festivali’nin biletlerinin satışını da gerçekleştirecek.