Uluslararası arenanın köklü şirketi Türkiye pazarına yatırıma başlıyor

Uluslararası pazarda birçok yatırımı bulunan Thomson Investment’in CEO’su David Kohen, Türkiye pazarına yatırım için heyecanlandıklarını belirterek, "Türkiye’nin zengin tarım potansiyelinden faydalanmak için ellerimizi taşın altına koyduk" dedi.

Thomson Investment’in CEO’su David Kohen, Türkiye’ye yapacakları yatırımları hakkında bilgi vererek, "Thomson Investment’ın CEO’su olarak, Türkiye pazarına girmek için büyük mutluluk duyuyorum. 1989’da kurulan Thomson Investment, uzun yıllardır Avustralya ve Amerika’da gıda, tarım ve sağlık alanlarında ticari faaliyetlerde bulunarak, pek çok başarıya imza atmış bir aile şirketidir. Geçtiğimiz günlerde Shipping ticaretini bünyemize katmış olmamızla birlikte, artık Türkiye pazarına adım atma vakti geldiğine inanıyorum. Gıda ve sağlık sektöründeki deneyimimizle, Türkiye’de de katkı sağlamak, kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturmak ve yerel ekonomiye destek olmak için sabırsızlanıyoruz. Türkiye’de faaliyet göstermeye başlamak için gerekli izinleri almak için yoğun bir çaba sarf ettik. İthalat ve ihracat işlemlerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için yerel otoritelerle işbirliği içinde olduk ve tüm yasal gereklilikleri karşıladık. Türk tüketicilerine en kaliteli ürünleri sunabilmek ve Türkiye’nin zengin tarım potansiyelinden faydalanmak için ellerimizi taşın altına koyduk" dedi.

David Kohen sözlerine şöyle devam etti;:

"Thomson Investment, sadece ticari bir kurum olmanın ötesine geçmeye odaklanmıştır. Açık görüşlü ve topluma duyarlı bir şirket olarak, çevre ve toplum için olumlu bir değişim oluşturmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerini iş yapış tarzımızın merkezine yerleştiriyoruz. Yerel topluluklarla işbirliği içinde, eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda projeler yürüterek topluma fayda sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Türkiye’deki varlığımızın, hem ülkenin ekonomik gelişimine hem de bireylerin hayatına olumlu bir etki bırakacağına yürekten inanıyoruz. Yerel tedarikçilere ve iş ortaklarına destek olarak, Türk ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, çalışanlarımızın gelişimine önem vererek, eğitim ve kariyer imkanları sunarak onların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bu heyecan verici süreci sizlerle paylaşmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye’deki yolculuğumuza başlamak için sabırsızlanıyoruz ve bu süreçte her adımımızda sizlerin güvenini kazanmayı hedefliyoruz. Sizlerle birlikte Thomson Investment olarak daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."