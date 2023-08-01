Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, Ayvalık'ta koşulaşacak

Balıkesir’in dünyaca ünlü turizm merkezi Ayvalık ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu’na ev sahipliği yapacak.

Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak olan Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu 17 Eylül’de yerli ve yabancı yaklaşık bin koşucunun katılımıyla düzenlenecek.

Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 17 Eylül tarihinde yerli ve yabancı yaklaşık bin sporcunun katılımıyla koşulacak. Ayvalık’ta düzenlenen ilk yarı maraton yarışı olma özelliği taşıyan organizasyonda 21 km yarı maraton, 10 km ve 5 km parkurları bulunacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, yarışla ilgili olarak, “Ege’nin incisi olan Ayvalık dünyaca bilinen bir turizm destinasyonu. Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle Ayvalık’ın kurtuluşu haftasında bu uluslararası koşuyu gerçekleştireceğiz. Bu ve buna benzer organizasyonlar hem bölgenin turizm sezonunu uzatarak gelirlerini arttırmaya yardımcı oluyor, hem de ‘İki deniz bir şehir, gençlik ve spor kenti Balıkesir’ vizyonumuzla da uyum gösteriyor” dedi.

Yarışlar dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajı’ nda Vilayetler Evini’nin yanından başlayacak. Yarı maraton parkuru sahil yolunu takip ederek önce Şeytan Sofrası’ na ardından Setur Ayvalık Marina’ ya kadar gidecek. Koşucular aynı yoldan geri dönüp yarışı başladıkları yerde bitirecekler. Bu süre zarfında bazı yollar trafiğe kapalı olacak.