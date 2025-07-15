Uluslararası Bursa Festivali'nde Anadolu esintisi

Türkiye’nin en köklü uluslararası etkinliklerinden 63. Uluslararası Bursa Festivali’nde ’Türküler Sevdamız’ konseri, Türk halk müziğinin ustalarını Bursalılarla buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, Türk halk müziğinin usta isimlerini Bursalı sanatseverlerle buluşturdu. HasTavuk’un sponsorluğunda Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konser, yoğun katılımla adeta müzik şölenine dönüştü. ’Türküler Sevdamız’ başlığıyla sahnelenen konserde, Anadolu’nun farklı yörelerinden geleneksel ezgileri günümüze taşıyan usta sanatçılar Erdal Erzincan, Cengiz Özkan, Tolga Sağ, Muharrem Temiz ve Yılmaz Çelik aynı sahneyi paylaştı. Türk halk müziğinin derinlikli yapısını ustalıkla yorumlayan sanatçılar, hem teknik virtüözite hem de duygusal yoğunluk açısından dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Anadolu’nun kültürel zenginliğini türküler aracılığıyla sahneye taşıyan konser, dinleyicilerin büyük beğenisini toplarken, performans sonunda sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.

Sanatçılara gereken değerin artmasını öncelikli hedeflediklerini söyleyen HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "63. Uluslararası Bursa Festivali’nde HasTavuk olarak sanatçılarımıza sponsor olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Türkiye’de sanatçının değerinin daha da artmasını her zaman öncelikli hedeflerinden biri olarak gören firmamız, bu sponsorlukla bir kez daha elini taşın altına koydu. Sanatçılarımıza başarılar dilerken, gelecekte yeniden birlikte olma temennisiyle her birine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

HasTavuk Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Müdürü Bircan Özkan ise, "HasTavuk olarak, 63. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında bu akşam gerçekleşen ’Türküler Sevdamız’ konserinin ana sponsoru olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Birbirinden kıymetli beş değerli sanatçımız, bu özel gecede sahne alarak Bursa halkıyla buluşacak. Sağlıklı beslenmeye verdiğimiz önem kadar, sanata, spora ve kültürel değerlerimize de destek vermeyi; toplumumuzu bu alanlarda motive etmeyi, enerjilerini yükseltmeyi sürdürüyoruz. Bu desteğin bir parçası olmaktan dolayı son derece gururluyuz" ifadelerini kullandı.