Uluslararası Bursa Festivali'nde klasik müzik gecesi

Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası festivallerinden olan 63. Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne alan Nemeth Quartet topluluğu ve Piyanist Emre Elivar, dinleyenlere unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’nde, Türkiye’nin saygın oda müziği topluluklarından Nemeth Quartet ve saygın piyanistlerinden Emre Elivar sahne aldı. Beyçelik Gestamp’ın sponsorluğunda Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde verilen konsere, müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Quartet’in zarif yaylı tınıları ile Elivar’ın etkileyici piyano yorumlarının sahnelendiği gecede, klasik müzik repertuarının seçkin eserleri Bursalılar için buluştu. Gruba eşlik eden Emre Elivar, dinleyenlere piyano resitali sundu. Dinleyiciler, teknik ustalık ve duygusal derinliğin dengelendiği performansla müziğin büyüsüne kapıldı. Konserin sonunda Nemeth Quartet topluluğu sanatçıları ve Piyanist Emre Elivar, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.