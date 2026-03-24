Uluslararası Dan Kolov - Nikola Petrov Turnuvası başlıyor
Milli güreşçiler 25-28 Mart tarihlerinde Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası mücadele edecek.
Bulgaristan’da düzenlenecek Uluslararası Dan Kolov - Nikola Petrov Turnuvası, 25-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Milli sporcular, kadınlar ve grekoromen stil kategorilerinde mindere çıkacak.
Turnuvaya katılacak sporcular ve teknik ekip şu şekilde:
Serbest Stil
57 kg - Yusuf Demir
57 kg - Bekir Keser
61 kg - Emrah Ormanoğlu
65 kg - Ahmet Duman
70 kg - Abdullah Toprak
74 kg - Ömer Faruk Çayır
79 kg - Okan Tahtacı
86 kg - Osman Göçen
92 kg - Fatih Altunbaş
92 kg - Süleyman Karadeniz
97 kg - Emirhan Kılıç
97 kg - Rıfat Eren Gıdak
125 kg - Hakan Büyükçingil
Yasin Bolat - Antrenör
Batuhan Demirçin - Antrenör
Kadınlar
50 kg - Zehra Demirhan
50 kg - Zerda Demir
53 kg - Şevval Çayır
53 kg - Zeynep Yetgil
57 kg - Tuba Demir
59 kg - Rabia Melisa Bayır
62 kg - Sevim Akbaş
65 kg - Beyzanur Akkuş
68 kg - Ayşe Erkan
76 kg - Elmira Yasin
Ayhan Sucu - Antrenör
Erhan Dik - Antrenör
Dilara Sungur - Masöz
Grekoromen Stil
55 kg - Muhammet Emin Çakır
60 kg - Ekrem Öztürk
60 kg - Mustafa Sağlam
63 kg - Enes Başar
67 kg - Mustafa Safa Yıldırım
72 kg - Selçuk Can
77 kg - Yunus Emre Başar
77 kg - Abdul Samet Başar
82 kg - Burhan Akbudak
87 kg - Ali Cengiz
87 kg - Ömer Can Doğan
97 kg - Beytullah Kayışdağ
130 kg - Fatih Bozkurt
Hamdi Eraslan Kılınç - Antrenör
Yusuf Düzer - Antrenör
Eren Yiğit - Kondisyoner