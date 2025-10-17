Uluslararası Digital Film Festival İstanbul için son 1 gün

Uluslararası 3. Digital Film Festival İstanbul, bu sene 18-21 Ekim tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Yürütücülüğünü Digital Film Academy’nin üstlendiği DFFI’de bu sene ana jüri başkanlığını yönetmen Özcan Alper üstleniyor. 14 ülkeden seçkin kısa filmler, söyleşiler, atölyeler ve özel gösterimlerle İstanbul dört gün boyunca dijital sinemanın kalbi olacak.

3. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul, 18-21 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’un farklı noktalarında 14 ülkeden 30 seçkin kısa filmin yer alacağı ücretsiz gösterimler, paneller ve atölye etkinlikleriyle sinemaseverleri bir araya getiriyor. Festival, 18 Ekim’de Bilim Beyoğlu’nda düzenlenecek finalist film gösterimleri ve ‘Sinema Yazınında Video Deneme/Makale’’ ve "Sinemada Üretken Yapay Zeka ve Etik Sınırlamalar" söyleşileri ile açılış yapıyor. 19 Ekim’de Crea Centers , "Sinematografi ve Dijital Dönüşüm" ile "Senaryo Yazımı ve Yapay Zeka" başlıklı atölyelere ev sahipliği yapıyor. 20 Ekim’de Doğuş Üniversitesi kampüsünde uluslararası seçki gösterimleri gün boyu sürerken, aynı gün akşam saatlerinde AI sunucu eşliğinde çevrimiçi hibrit gösterimler festival izleyicisine yeni bir deneyim sunuyor. Festival, 21 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sinema Salonu’nda gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

"Yeni Bir Dönem, Yeni Bir Anlatı: Sinemada Üretken Yapay Zeka"

Dijitalleşen sinema sektöründe yeni anlatım biçimlerini destekleyen festival, dijital kameraya sahip her türlü ekipmanla çekilen güçlü hikâyeleri görünür kılmayı, yenilikçi bakış açılarına sahip bağımsız yönetmenleri onurlandırmayı ve kısa film alanında yenilikçi üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

2025 DFFI’nin ana teması bu yıl, sinemanın geleceğine yön veren "Yeni Bir Dönem, Yeni Bir Anlatı: Sinemada Üretken Yapay Zeka" başlığına odaklanıyor. Festival süresince düzenlenecek ücretsiz paneller, söyleşiler ve atölyeler, katılımcılara sektörün öncü isimleriyle bir araya gelme ve üretken yapay zekânın sinemada açtığı yeni anlatı kapılarını keşfetme fırsatı sunacak. Sinemanın yenilikçi teknolojiyi buluşturduğu bu yeni dönemde, yapay zekânın hikâye anlatımındaki dönüştürücü etkisi DFFI sahnesinde tüm boyutlarıyla tartışmaya açılacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk kez ayrı bir kategori olarak yer verilen Yapay Zeka Destekli Filmler, bu yıl daha da ileri taşınıyor. Festival, bu kez izleyicilere AI sunucu eşliğinde hibrit bir deneyim sunarak dijital sinemanın geleceğine sahneden bir adım atıyor.

Ana jüri başkanı yönetmen Özcan Alper olacak

2025 DFFI ana jüri heyeti, yönetmen Özcan Alper, oyuncu Bennu Yıldırımlar, sanat yönetmeni Natali Yeres, akademisyen Prof. Dr. Hülya Önal, akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bülbül, sinema yazarı Sadi Çilingir ve dijital sanatçı Ecem Dilan Köse’den oluşuyor.

Dünyanın dört bir yanından katılan yenilikçi yönetmenlerin imzasını taşıyan ve ön jüri değerlendirmesi sonucunda ödül için yarışacak finalist yapımlar ise şu şekilde:

"Kurmaca: Across the Waters (Fransa), Claimant (İran), Garan (Türkiye)

Belgesel: Sezenler Olsun (Türkiye), Zurvan (İran), Middle of the Way (Türkiye)

Deneysel: Lost in the Woods (ABD), I You He/She We You They (Türkiye), I Feel Like a Piece of Meat (Türkiye)

Animasyon: Volcelest (Fransa), Blue Dove and the Pomegranate Tree (ABD), Milo (Türkiye)

Yapay Zeka Destekli: Memory Maker (ABD), Finish and Paranoid Dream (Arjantin), The Soviet Phoenix (Almanya)

Video Art: You Will Always Be Welcome Here (İtalya), Nor Any Memories of the Turning Backs (Türkiye), Let It Grow (Çin)

Moda: Echo Bloom (Japonya), MX. (İngiltere), No-Land: No-Landers (İngiltere)".