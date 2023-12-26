Uluslararası festivalin ilkinin kazanları belli oluyor
Dijital film yapımını destekleyerek girişimci ruha sahip bağımsız film yapımcılarını teşvik eden Uluslararası Digital Film Festival İstanbul (DFFI) 28 Aralık tarihinde Doğuş Üniversitesi ev sahipliğinde Dudullu Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Festival, dijital kamera ve ekipmanlarla çekilmiş güçlü hikayeleri ve özgün eserleri onurlandırmayı amaçlıyor.
Dijital film yapımını destekleyerek girişimci ruha sahip bağımsız film yapımcılarını teşvik eden Uluslararası Digital Film Festival İstanbul (DFFI) 28 Aralık tarihinde Doğuş Üniversitesi ev sahipliğinde Dudullu Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Festival, dijital kamera ve ekipmanlarla çekilmiş güçlü hikayeleri ve özgün eserleri onurlandırmayı amaçlıyor.
“Bu sene ilk kez”
Yürütücülüğünü 17 yıldır Türkiye’de film yapımı eğitimleri veren New York merkezli Digital Film Academy’nin bu sene ilk kez gerçekleştirdiği Uluslararası Digital Film Festival İstanbul başlıyor. Festival kapsamında düzenlenen film yarışmasının jürisi Oyuncu-Yazar Nilüfer Açıkalın, Dr. Öğr. Üyesi Eylem Özçimen, Senarist Hüseyin Kuzu, Görüntü Yönetmeni Ulaş Zeybek ve Yönetmen - Senarist Murat Karahüseyinoğlu gibi sinemanın değerli isimlerinden oluşuyor.
Sinema, sanat, akademi, sivil toplum, basın ve iş dünyasından oluşan davetlilerin ve jüri heyetinin katılım sağlayacağı ödül töreninde ana kategoride ödül alan filmler gösterilecek.
DFFI finalisti filmler ise şu şekilde listeleniyor:
Echo Yönetmen: Sergio Kotsovoulos
Subterranean Love (Olga) Yönetmen: Robert Haufrecht
Larva Yönetmen: Volkan Güney Eker
Mutlak (Absolute) Yönetmen: Volkan Karataş
3 Muses Yönetmen: Marcia Haufrecht
The Writing Key Yönetmen: Batuhan Tüzün
What Will Happen Now? Yönetmen: Mert Eşberk
Synthesis Yönetmen: Sukru Ozcevik
Reversible Yönetmen: Hakan Sarıgül
An Extra Day in Prague Yönetmen: Jacob Ramsay
CHAMM (THE TRICK) Yönetmen: Shayhaq Baloch
Candids of Destiny Yönetmen: Cheepulla Pavan Rajiv Lochan
Un - Urban Yönetmen: Niladri Mukherjee
Abinavin Appa Yönetmen: Shankalai
Liminal Destiny Yönetmen: Adonai Ariel Monzalvo Pérez
Sakhaldand Yönetmen: Suraj Vilas Dalvi
Unseen Yönetmen: Uzair Surhio, Afreen Zehra
Thodi Si Khushi (A Bit of Happiness) Yönetmen: Ashish Madurwar
Humanoid Yönetmen: Adnan Taque
Liyoutahirakoum (So that he’d purify you) Yönetmen: Salma El Belghiti