Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin en önemli yarışmalarından biri olan Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi.

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yapılan Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması’na bu yıl 35 ülkeden bin 277 fotoğraf sanatçısı 4 bin 730 eser ile katıldı. Yarışma bu yıl Sayısal Serbest (Renkli) ve (Siyah&Beyaz), Göç (Renkli ve Siyah&Beyaz) olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Yarışmanın ödül töreni Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da yapıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün ile Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü ve FIDAF 2. Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu tarafından yarışmanın seçici kurulu üyelerinden Prof. Güler Ertan, Prof. Dr. Bekir Tuğcu, Burak Şenbak ve Ioannis Lykourıs’e yarışmaya katkılarından ödülü teşekkür plaketi takdim etti.

Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda ödül kazanan ve törene katılan fotoğraf sanatçılarından Nuray Keskin, Ali Zolghadri, Deniz Kalaycı, Josef Danyi, Turgut Peker ve Murat İbranoğlu’na ödülleri verildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ödül alan fotoğraf sanatçılarını kutladı.

Altın madalya kazanan fotoğrafçılar

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ise Altın Madalya kazanan fotoğrafçılar şu isimlerden oluştu:

Sayısal Serbest / Renkli Kategorisinde Rusya’dan Anton Timoshevskii (FIAP Altın Madalya), Türkiye’den Nuray Keskin (TFSF Altın Madalya)

Sayısal Serbest / Siyah - Beyaz Kategorisinde Hindistan’dan Somnath Pal (FIAP Altın Madalya), Ali Zolghadri (TFSF Altın Madalya)

Göç konulu yarışmanın renkli ve siyah beyaz kategorisinde ise Bangladeş’ten Mithall Afrige Chowdhury (FIAP Altın Madalya), Türkiye’den Deniz Kalaycı (TFSF Altın Madalya) ödülünü almaya hak kazandılar. Ayrıca Türkiye’den Murat İbranoğlu’da “En İyi Fotoğrafçı” ödülüne layık görüldü.