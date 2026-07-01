Uluslararası Halk Dansları Mahalle Meydanlarını Renklendirdi

Uluslararası Halk Dansları Mahalle Meydan Gösterileri kapsamında Ortaköy ve Kavaklı Mahalleleri, farklı ülkelerden ve bölgelerden gelen halk dansları ekiplerinin sahne aldığı renkli gösterilere ev sahipliği yaptı. Mahalle meydanlarını dolduran vatandaşlar, müzik ve dansın buluşturduğu unutulmaz bir akşam yaşadı.

Farklı Kültürler Aynı Sahnede Buluştu

Etkinlikte sahne alan halk dansları ekipleri, kendi kültürlerine özgü yöresel dansları, geleneksel müzikleri ve özgün kostümleriyle izleyicilere görsel bir şölen sundu. Farklı kültürlerin aynı sahnede buluştuğu program, dostluk, kardeşlik ve kültürel paylaşımın en güzel örneklerinden biri oldu.

Gösterilere Yoğun İlgi

Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte sahnelenen gösteriler büyük beğeni topladı. Renkli kostümler, ritmik ezgiler ve enerjik dans performansları mahalle meydanlarına ayrı bir hareketlilik katarken, vatandaşlar gösterileri uzun süre alkışladı.

Kültürel Buluşmaya Teşekkür

Toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlayan etkinliğin sonunda, programa katılan vatandaşlara, ilçeyi farklı kültürlerle buluşturan misafir halk dansları ekiplerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür edildi.