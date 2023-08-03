Uluslararası Halk Dansları'nda 25 ülkenin halk dansları yarışıyor

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin ana kategorilerinden olan Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı başladı.

24. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Altınköprü Halk Dansları yarışmasında sergilenen performanslar izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin en önemli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Altınköprü Halk Dansları yarışmasının sonuçları 5 Ağustos Cumartesi akşamı açıklanacak. Atatürk Kültür Merkezi’nde kıyasıya mücadele eden 25 ülkenin halk dansları ekipleri ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için muhteşem performanslara imza atıyor.

5 Ağustos akşamı sonuçlar açıklanacak

Dünyanın dört bir yanından gelen dansçılar hünerlerinin yanı sıra ülkelerinin geleneksel kostümleri ile de görsel bir şölen sunuyor. Ülkelerin kıyasıya mücadelesi uluslararası jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilirken, bu yıl yarışmaya katılan ülkelerin ortaya koyduğu performans zaman zaman seçisi kurulun da işini zorlaştırıyor. 5 Ağustos Cumartesi gecesi jürinin açıklayacağı sonuçlar sonrasında birinci, ikinci ve üçüncü olan ülkeler belli olurken ayrıca en iyi erkek dansçı, en iyi kadın dansçı, en iyi müzik, en iyi kostüm ve jüri özel ödülleri sahiplerini bulacak.

25 ülkenin halk dansları yarışıyor

Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması’na bu yıl Hindistan, Bolivya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Buryatya, Endonezya, Başkurdistan, Güney Afrika, Guam, Kazakistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Kostarika, Macaristan, Letonya, Meksika, Panama, Rusya, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Şili ve Türkiye’den dansçılar mücadelede ediyor.