Uluslararası hareketlikte BTÜ farkı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin uluslararası alandaki hareketlilik çerçevesi artıyor. Yükseköğretimde Hareketlilik Projeleri, (KA171) 2023 dönemi başvuru sonuçlarına göre BTÜ Dünyanın 10 farklı bölgesinden toplam 18 ülkede uluslararası hareketlilik çerçevesinde proje hibe desteği almaya hak kazandı. BTÜ bu başarısı ile en çok en çok ülkeden hareketlilik projesi alan üniversiteler arasında 15. sırada yer aldı.

Yükseköğretimde Hareketlilik Projeleri, (KA171) 2023 dönemi başvuru sonuçları açıklandı. Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeler ile Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti çerçevesinde Bursa Teknik Üniversitesi, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından sunulan projelerle 10 farklı bölgede, 18 ülke çerçevesinde yeni hibe almaya hak kazandı.

Hali hazırda, BTÜ öğrencileri ve personeli28 ülkeden 99 üniversite ile yapılmış anlaşmalar çerçevesinde Erasmus ve Mevlana programları başta olmak üzere uluslararası hareketlilikten faydalanabiliyor. Yeni açıklanan proje destekleri ile BTÜ’lü öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde eğitim hareketliliği imkanlarına yenileri eklenirken gidilebilecek ülke ve bölge sayılarında da önemli artış sağlandı.BTÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda öğrencilere sunulan uluslararası hareketlilik ve yurtdışında eğitim imkanları nicelik ve nitelik olarak her yıl artıyor. Önceki günlerde Ulusal Ajans tarafından açıklanan Yükseköğretimde Hareketlilik Projeleri (KA171) başvuru sonuçları çerçevesinde BTÜ, 18 ayrı ülkeyi içeren proje destekleri almaya hak kazanarak uluslararası hareketlilik alanını genişletti.

BTÜ destek almaya hak kazandığı yeni projeler ile 2023-2024 eğitim öğretim yılında ABD, Azerbaycan, Bosna Hersek, Fas, Gana, Güney Afrika, Kanada, Karadağ, Katar, Kenya, Lübnan, Mauritius, Mısır, Nikaragua, Rusya, Singapur, Ürdün, Yeni Zelanda gibi 18 farklı ülkeye öğrenci göndermek üzere Ulusal Ajans’tan 93.770 Avro tutarında hibe almayı başardı.BTÜ, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da Ukrayna, Gürcistan, Kosova, Fas, Tunus, Malezya ve ABD gibi ülkelerle yapmış olduğu anlaşmalar istikametinde 72.425 Avro hibe almaya hak kazanmıştı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretimin evrenselliğini öncelediklerinin altını çizdi. Rektör Çağlar, öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde eğitim deneyimi kazanmalarını önemsediklerini vurgulayarak başta lisans olmak üzere lisansüstü öğrencilerinin de uluslararası hareketlilikten yararlanmalarını teşvik ettiklerini söyledi. Çağlar, öğrencilerin eğitim hayatlarının bir kısmını yurtdışında geçirmeleri yönünde yaptıkları yönlendirmeyi de uluslararası hareketlikte BTÜ’nün farkı olarak tanımladı.

Rektör Çağlar “Ulusal Ajansın hibe desteğinden faydalanmak üzere sunulan projeler ile BTÜ öğrencileri dünyanın 10 farklı bölgesinde 18 ülkedeki üniversitelerden Öğrenme Hareketliliği çerçevesinde yararlanabilecekler. Dış İlişkiler Ofisimizin gayretli çalışmaları sonucunda Ulusal Ajans aracılığı ile aldığımız hibe miktarında önemli artış oldu. Bu artış ile öğrencilerimizin hareketlilik çerçevesinde gidebilecekleri ülkelere yenileri eklendi. Öğrencilerimiz ve personelimiz 31 Temmuz 2026 tarihine kadar alınan proje destek hibeleri çerçevesinde hareketlilikten faydalanabilecek.” dedi.