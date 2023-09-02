Uluslararası hentbol turnuvasında ilk gün geride kaldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı SEHA Gazprom Ligi’nin dostluk turnuvasında ilk gün geride kaldı. Rakiplerini mağlup eden Meshkov Brest ve Veszprem takımları final oynamaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı SEHA Gazprom Ligi’nin dostluk turnuvasında ilk gün geride kaldı. Serdivan Spor Salonu’nda turnuvanın açılış seremonisinin ardından oynanan karşılaşmalarda Meshkov Brest ve Veszprem takımları rakiplerini mağlup ederek final oynamaya hak kazandı. Heyecan dolu karşılaşmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kulüp yetkilileri ve çok sayıda sporsever takip etti.

Günün ilk karşılaşmasında Vojvodina ile Meshkov Brest takımları karşılaştı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçı Meshkov Brest, 33-26’lık skorla önde bitirerek parkeden galibiyetle ayrıldı. Turnuvanın ilk gününde son karşılaşmada Veszprem ile Europharm kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmayı da Veszprem, Europharm’ı 35-28 mağlup ederek final oynamaya hak kazandı. Turnuvanın 3’ncülük ve final mücadeleleri bugün Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak.