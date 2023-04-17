Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, TCG Anadolu Gemisinden övgüyle bahsetti

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, TCG Anadolu Gemisinden övgüyle bahsederek, “Amerika’nın bize vermediği gemileri, uçakları Türkiye yapmayı başarmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın katılımıyla geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan TCG Anadolu gemisi Sarayburnu’nda vatandaşların ziyaretine açıldı. TGC Anadolu’nun görücüye çıktığı limana gelen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın bu geminin Türk ordusu ve savunma sanayisi için önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin gurur ve iftihar kaynağı olduğunu söyledi.

“Amerika’nın bize vermediği gemileri, uçakları Türkiye yapmayı başarmıştır”

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Gemi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla pazartesi günü servise verildi. Ama bugünkü daha manalı. Acaba Türk ordusunun, savunma sanayisinin yaptıkları nelerdir? Gördüğünüz gibi muazzam bir başarı ve Türkiye’nin Akdeniz’e, Barbaros’un yeniden geri dönmesidir. Sayın Cumhurbaşkanının ortay koyduğu yerli, milli ve otonom silah sistemlerinin en büyüğünü yaptık. Bu Türk milleti için büyük bir gurur kaynağıdır. İkincisi, bunu kamu ve özel sektör birlikte yapıyor ama Türk aklı Amerika’nın bize vermediği gemileri, uçakları Türkiye başarmıştır. Evet, biz İspanyollarla beraber yaptık bunu ama bu bir know-how. Bunun daha büyüğünü yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Bu tam bir uçak gemisi olacak” dedi.

“Türkiye’nin iftihar kaynağı”

Bugünün ülke adına son derece anlamlı bir gün olduğunu vurgulayan Caşın, “Diğer husus şu; bu gemi hem muhabere görevleri hem de insani maksatlı görevler için tasarlanmış büyük bir gemi. Türkiye’nin gururu bir amiral gemisi. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz, dünyanın büyün denizlerinde görev yapabilecek kapasitede bir gemi olması bakımından Türkiye’nin iftihar kaynağı. Bugün güzel bir gün, bugün bayram” diye konuştu.