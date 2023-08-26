Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası Fatih'te başladı

Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen 8. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası, Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu’nda başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu, Fatih Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası ve TUGEV işbirliği ile düzenlenen 8. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası, Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu’nda başladı. Yarışmacıların 1 Eylül’e kadar çekişmeli yarışlarla galibiyet mücadelesi vereceği turnuvada, 28 farklı ülkeden küçükler, gençler, kadınlar, emektarlar olmak üzere 7’den 77’ye sporcular 8 kategoride 48’i unvanlı usta sporcu olmak üzere toplam bin 350 sporcu mücadele edecek. Turnuvada dereceye giren sporculara toplam 334 bin TL ödül verilecek.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan açıklamalarda bulunarak, “Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası’nın açılışı için buradayız. Türkiye Satranç Federasyonu, Fatih Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası ve TUGEV işbirliği, Gençlik Spor Bakanlığı desteğiyle İstanbul’da bugüne kadar en çok katılımcı bir yarışma bugün açılışını yapacağız. Dolayısıyla Fatih’te ikincisini yapıyoruz. Geçen seneye göre profesyonel şekilde yapıldı. Bin 350 yarışması katıldı” dedi.

Satranç turnuvasına katılan 15 yaşındaki Kerem Erten ise, “Bu turnuva güzel gözüküyor. Elo ortalaması gayet yüksek. Turnuva salonu gayet beğendim. 6 yaşında başladım. 9 yıldır oynuyorum. Şu an ilk 10 girmek istiyorum. Birkaç kez Türkiye ve Avrupa birinciliklerim oldu” şeklinde konuştu.